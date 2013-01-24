Эргономичный дизайн для удобства

Благодаря эргономичному дизайну и компактному размеру этот легкий ручной отпариватель невероятно удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, и он быстро справится со складками на одежде благодаря мощной постоянной подаче пара.