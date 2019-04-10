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Больше не доступен
Быстрое разглаживание складок одним движением
Этот ручной отпариватель для одежды идеально подходит для создания завершающего штриха в уходе за тканями со сложной фактурой. Обеспечивая простое использование и быстрый результат, устройство является идеальным дополнением к вашему утюгу.
1000 Вт
Контролируемая подача пара
Щетка
При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.
Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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Награды
4.7
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
lenok232010
10/04/2019
Україна
Незамінну річ
Відпарювач чудово справляється з складочками на шторах і тюлях, що полегшує прасування .Компактний, можна брати з собою у подорожі.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Alena14
10/04/2019
Україна
Цей продукт дуже корисний у подорожжі
Коли я їхала відпочивати, то мені дуже хотілося взяти із собою улюблену червону сукню,але я сумнівалась,чи зможу виглядати в ній привабливо,тому що вона із натуральної бавовни і дуже сильно мнеться. Та, коли я придбала ручний відпарювач,мої сумніви розсіялись. Цей чудовий відпарювач займає небагато місця в сумці, потребує дуже малу кількість води для розгладжування, працює дуже швидко. Дякую за корисний продукт!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Yulia
02/04/2019
Україна
Зручний у користуванні
Відпарювач хороший, легкий у користуванні, не займає багато місця. Купляла для доньки-студентки, бо з праскою "не дружить", поки що всі речі цілі, не зіпсовані. Хотілось щоб резервуар для води був більший.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).