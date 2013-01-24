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Ручной отпариватель для одежды
Цена магазина Philips
Итого:
При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.
Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.
Съемный резервуар для воды удобно наполнять.
Благодаря эргономичному дизайну и компактному размеру этот легкий ручной отпариватель невероятно удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, и он быстро справится со складками на одежде благодаря мощной постоянной подаче пара.
Отпариватель готов к работе через несколько секунд.
Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
Аксессуары
GC026/30
GC026/80
GC026/00