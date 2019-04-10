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  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
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  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35

Больше не доступен

Steam&GoРучной отпариватель для одежды

GC310/35

4.7

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое разглаживание складок одним движением

Этот ручной отпариватель для одежды идеально подходит для создания завершающего штриха в уходе за тканями со сложной фактурой. Обеспечивая простое использование и быстрый результат, устройство является идеальным дополнением к вашему утюгу.

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Быстрое разглаживание складок одним движением

  • 1000 Вт

  • Контролируемая подача пара

  • Щетка

Гладильная доска не требуется

Гладильная доска не требуется

При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.

Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

Щетка для отличного финального результата

Щетка для отличного финального результата

Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

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Отзывы

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4.7

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Незамінну річ

Відпарювач чудово справляється з складочками на шторах і тюлях, що полегшує прасування .Компактний, можна брати з собою у подорожі.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже корисний у подорожжі

Коли я їхала відпочивати, то мені дуже хотілося взяти із собою улюблену червону сукню,але я сумнівалась,чи зможу виглядати в ній привабливо,тому що вона із натуральної бавовни і дуже сильно мнеться. Та, коли я придбала ручний відпарювач,мої сумніви розсіялись. Цей чудовий відпарювач займає небагато місця в сумці, потребує дуже малу кількість води для розгладжування, працює дуже швидко. Дякую за корисний продукт!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

02/04/2019

Україна

Україна

Зручний у користуванні

Відпарювач хороший, легкий у користуванні, не займає багато місця. Купляла для доньки-студентки, бо з праскою "не дружить", поки що всі речі цілі, не зіпсовані. Хотілось щоб резервуар для води був більший.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

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Примечания

  1. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).