Коли я їхала відпочивати, то мені дуже хотілося взяти із собою улюблену червону сукню,але я сумнівалась,чи зможу виглядати в ній привабливо,тому що вона із натуральної бавовни і дуже сильно мнеться. Та, коли я придбала ручний відпарювач,мої сумніви розсіялись. Цей чудовий відпарювач займає небагато місця в сумці, потребує дуже малу кількість води для розгладжування, працює дуже швидко. Дякую за корисний продукт!