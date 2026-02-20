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Steam&Go Ручной отпариватель для одежды
Больше не доступен
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Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Отпариватель Philips оставляет пятна на одежде
Отпариватель для одежды Philips не подает пар
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