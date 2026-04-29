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Azur Паровой утюг

Больше не доступен

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AzurПаровой утюг

GC4909/60

Azur Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4909/60 - English (US)

  • PDF файл, 956.3 kB
  • 13 March 2026

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  • PDF файл, 548.4 kB
  • 13 March 2026

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