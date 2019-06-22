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  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
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  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
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Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4909/60

4.7
| (51) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

1 награда

Неизменно высокий результат
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго.
Посмотреть все преимущества

С нашей лучшей подошвой, устойчивой к царапинам

Неизменно высокий результат

  • 3000 Вт

  • Постоянная подача пара 55 г/мин

  • Паровой удар 250 г

  • Подошва SteamGlide Elite

Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.7

из 5

51

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

2

22/06/2019

Україна

Україна

цей продукт легкий у користуванні

дуже задоволениий даним продуктом ,раджу купляти не стидатись ,він покращить ваше життя

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4909/60 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4909/60 Паровой утюг

21/06/2019

Україна

Україна

Philips Azur Паровой утюг GC4909/60 шикарна праска

купив Philips Azur Паровой утюг GC4909/60 цей продукт і скажу вам чесно таке враженя що раніше праски я немав,прасує легкий у користувані і шикарний дизайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4909/60 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4909/60 Паровой утюг

23/01/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

ЧУДОво! Дружина задоволена!!!

Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!

Плюсы

Хороший виріб

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4909/60 Парова праска Azur

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