Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
3000 Вт
Постоянная подача пара 55 г/мин
Паровой удар 250 г
Подошва SteamGlide Elite
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Награды
4.7
из 5
51
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
kartinka
22/06/2019
Україна
цей продукт легкий у користуванні
дуже задоволениий даним продуктом ,раджу купляти не стидатись ,він покращить ваше життя
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4909/60 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4909/60 Паровой утюг
kartinka
21/06/2019
Україна
Philips Azur Паровой утюг GC4909/60 шикарна праска
купив Philips Azur Паровой утюг GC4909/60 цей продукт і скажу вам чесно таке враженя що раніше праски я немав,прасує легкий у користувані і шикарний дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4909/60 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4909/60 Паровой утюг
poSOL
23/01/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
ЧУДОво! Дружина задоволена!!!
Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!
Плюсы
Хороший виріб
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4909/60 Парова праска Azur