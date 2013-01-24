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Azur

Паровой утюг

GC4909/60
Общая оценка / 5
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    Azur Паровой утюг

    GC4909/60
    Общая оценка / 5

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

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      Неизменно высокий результат

      С нашей лучшей подошвой, устойчивой к царапинам

      • Постоянная подача пара 55 г/мин
      • Паровой удар 250 г
      • Подошва SteamGlide Elite
      Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Система быстрой очистки от накипи

      Система быстрой очистки от накипи

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

      SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

      Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        55  г/мин
        Питание
        3000  Вт
        Давление
        55 г/мин
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        250  г
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        240  В
        Распыление воды
        Да

      • Легко использовать

        Превосходное скольжение подошвы
        4  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Elite
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Система "капля-стоп"
        Да
        Встроенная розетка
        Да
        Длина шнура питания
        3  м
        Элементы управления режимами подачи пара на ручке
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Автоотключение
        Да
        Световой индикатор
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        13,7 x 16,7 x 33,2  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,88 x 15,33 x 31,95  см
        Вес (с упаковкой)
        1,908  кг
        Вес утюга
        1,669  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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