МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова. Узнать обо всех преимуществах