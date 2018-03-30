Завдяки особливій структурі насадки у машинок цієї серії з'явилась можливість легко робити плавний перехід від 0 мм до 3 мм, що було досить проблематично у попередніх моделях. У внутрішній частині ножів між рухомими частинами вмонтовані дві кульки, що створює ефект кулькового підшипника і робить ножі досить витривалими від стирання металу. Це, порівнюючи з попередніми моделями, робить машинки цієї серії практично вічними