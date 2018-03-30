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Больше не доступен

Hairclipper series 3000Машинка для стрижки волос

HC3400/15

4.1

| (18) Отзывы

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова.

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The world's #1 electric grooming brand1

с технологией DualCut для более быстрой и ровной стрижки

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*

  • Лезвия из нержавеющей стали

  • 13 установок длины

  • Питание от сети

Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

Простое решение для стрижки волос любого типа: усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками для стрижки Philips, что гарантирует превосходный результат снова и снова.*

Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.

13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.1

из 5

18

Отзывы

3

30/03/2018

Україна

Україна

У этого продукта отличные функции

стрижет на 10+ из 10 РЕКОМЕНДУЮ Philips Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос HC3400/15

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для стрижки волос

01/11/2021

Україна

Україна

Машинка просто чудо!

Користуємося цією моделлю машинки декілька років. Стрижуться всі: чоловік, син, дідусь. У кожного волосся різне по структурі. Машинка справляється на ура! Леза легко очищаються і промиваються під водою. Ми дуже задоволені!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Дата пользования 2019-11-01

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Дата пользования 2019-11-01

05/11/2020

Україна

Україна

Чудова машинка

Чудова машинка, легка в руці, тихо працює, дуже зручно що є можливість мити ріжучий блок під водою, і не потрібно змащувати леза, стриже гарно!!!

Плюсы

Так

Минусы

Ні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Дата пользования 2019-11-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Дата пользования 2019-11-05

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Примечания

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 

  1. По сравнению с предыдущей моделью Philips