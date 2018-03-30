Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
🎃Flash Sale: цены заколдованы!
00
д
Дни
08
ч
Часы
54
мин
Минуты
18
сек
Секунды
Больше не доступен
HC3400/15
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова.
Лезвия из нержавеющей стали
13 установок длины
Питание от сети
Простое решение для стрижки волос любого типа: усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками для стрижки Philips, что гарантирует превосходный результат снова и снова.*
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Перейти к разделу
4.1
из 5
18
Отзывы
дмитрий1239
30/03/2018
Україна
У этого продукта отличные функции
стрижет на 10+ из 10 РЕКОМЕНДУЮ Philips Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос HC3400/15
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для стрижки волос
Орхідея
01/11/2021
Україна
Машинка просто чудо!
Користуємося цією моделлю машинки декілька років. Стрижуться всі: чоловік, син, дідусь. У кожного волосся різне по структурі. Машинка справляється на ура! Леза легко очищаються і промиваються під водою. Ми дуже задоволені!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Дата пользования 2019-11-01
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Дата пользования 2019-11-01
05/11/2020
Україна
Чудова машинка
Чудова машинка, легка в руці, тихо працює, дуже зручно що є можливість мити ріжучий блок під водою, і не потрібно змащувати леза, стриже гарно!!!
Плюсы
Так
Минусы
Ні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Дата пользования 2019-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Дата пользования 2019-11-05
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.
По сравнению с предыдущей моделью Philips