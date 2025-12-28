750 Вт
Съемные пластины
Вертикальное хранение
Переключатель питания
Система блокировки Easy-lock
Сменные пластины позволят готовить как длинные панини с хрустящей корочкой, так и сэндвичи с начинкой и даже вафли!
Быстрый нагрев обеспечивает поджарку до золотистой корочки в этой сэндвичнице для панини мощностью 750 Вт.
Больше никакого пригорания и оттирания губкой. Просто снимите пластины и легко уберите с них остатки пищи благодаря долговечному антипригарному покрытию.
Что такое отзыв?
4.8
из 5
25
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Іркенс
28/12/2025
Україна
Мій шалений досвід
Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !
Плюсы
Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви
Минусы
Немає у нього проти
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця
Niki_A
29/12/2024
Україна
Проверенный покупатель
Піч чудова
Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.
Плюсы
Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання
Минусы
короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця
Данііл
26/06/2024
Україна
Часть акции
Дуже круто готує!
Нещодавно придбав сендвічницю, і вона виявилася справжнім відкриттям! Пристрій дуже зручний у використанні та швидко готує смачні сендвічі. Антипригарне покриття дозволяє легко чистити після приготування, а компакті розміри роблять її ідеальною для будь-якої кухні. Крім того, можливість експериментувати з начинками дає змогу кожного разу насолоджуватися новим смаком. Рекомендую всім, хто любить швидкі та смачні перекуси!
Плюсы
Класно готує, не пригорає, легко миється
Минусы
Нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HD2350/80 Бутербродниця
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HD2350/80 Бутербродниця