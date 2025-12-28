  • С корочкой снаружи, нежные внутри
Серия 5000Сэндвичница

HD2350/80

4.8
| (25) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
С корочкой снаружи, нежные внутри
Наслаждайтесь панини с хрустящей золотистой корочкой, сэндвичами с начинкой и даже вафлями. Сэндвичница Philips серии 5000 обеспечивает равномерный и мощный нагрев с помощью съемных антипригарных пластин для удобного приготовления и простой очистки.
3 комплекта пластин для панини, сэндвичей и вафель

  • 750 Вт

  • Съемные пластины

  • Вертикальное хранение

  • Переключатель питания

  • Система блокировки Easy-lock

3 пары пластин: для панини, вафель и сэндвичей

Сменные пластины позволят готовить как длинные панини с хрустящей корочкой, так и сэндвичи с начинкой и даже вафли!

Мощность 750 Вт для идеальной поджарки

Быстрый нагрев обеспечивает поджарку до золотистой корочки в этой сэндвичнице для панини мощностью 750 Вт.

Съемные антипригарные пластины, простые в очистке

Больше никакого пригорания и оттирания губкой. Просто снимите пластины и легко уберите с них остатки пищи благодаря долговечному антипригарному покрытию.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Іркенс

28/12/2025

Україна

Мій шалений досвід

Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !

Плюсы

Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви

Минусы

Немає у нього проти

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

Niki_A

29/12/2024

Україна

Проверенный покупатель

Піч чудова

Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.

Плюсы

Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання

Минусы

короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Данііл

26/06/2024

Україна

Часть акции

Дуже круто готує!

Нещодавно придбав сендвічницю, і вона виявилася справжнім відкриттям! Пристрій дуже зручний у використанні та швидко готує смачні сендвічі. Антипригарне покриття дозволяє легко чистити після приготування, а компакті розміри роблять її ідеальною для будь-якої кухні. Крім того, можливість експериментувати з начинками дає змогу кожного разу насолоджуватися новим смаком. Рекомендую всім, хто любить швидкі та смачні перекуси!

Плюсы

Класно готує, не пригорає, легко миється

Минусы

Нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HD2350/80 Бутербродниця

