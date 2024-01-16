Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Вкусный кофе каждый день Вкусный кофе каждый день Вкусный кофе каждый день

      Essentials Collection Капельная кофеварка Philips серии 1000

      HD7430/90

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Вкусный кофе каждый день

      Наслаждайтесь кофе с капельной кофеваркой Philips Essential Collection серии 1000. Вас ждут до 10 чашек горячего кофе благодаря большому объему кувшина 1,2 л и функции поддержания температуры. Варите больше, смакуйте дольше.

      Узнать обо всех преимуществах

      Essentials Collection Капельная кофеварка Philips серии 1000

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Essentials Collection
      - {discount-value}

      Essentials Collection

      Капельная кофеварка Philips серии 1000

      итого

      recurring payment

      Вкусный кофе каждый день

      Наслаждайтесь горячим кофе без спешки

      • Надежная, безопасная и быстрая заварка
      • Продуманный и удобный дизайн
      • Все удобства для завтрака
      Все удобства для завтрака

      Все удобства для завтрака

      Комплект для завтрака, созданный с учетом основных целей эксплуатации. Соберите весь набор — в него также входят чайник и тостер, выполненные в схожем стиле.

      Кувшин 1,2 л для 10 порций кофе

      Кувшин 1,2 л для 10 порций кофе

      Больше порций — больше наслаждения. Стеклянный кувшин 1,2 л позволит готовить до 10 чашек любимого кофейного напитка.

      Режим поддержания температуры горячего кофе

      Режим поддержания температуры горячего кофе

      Наша капельная кофеварка автоматически переходит в режим поддержания температуры на 30 минут после каждого сеанса приготовления, чтобы вы могли без лишней спешки наслаждаться горячим кофе.

      Система "капля-стоп" для наливания кофе в удобное вам время

      Система "капля-стоп" для наливания кофе в удобное вам время

      Не нужно ждать, пока заварится целый кувшин. Снимите его в любой момент, чтобы прекратить заваривание. Удобное управление процессом для кофе-брейка в комфортное для вас время.

      Индикатор уровня воды для удобного пополнения

      Индикатор уровня воды для удобного пополнения

      Теперь не нужно гадать, сколько воды наливать. Индикатор уровня воды позволит без труда налить нужное количество воды.

      Автоматическое отключение

      Автоматическое отключение

      После каждого сеанса приготовления капельная кофеварка будет поддерживать температуру кофе в течение 30 минут, а затем автоматически выключится для обеспечения безопасности.

      • Общие характеристики

        Основной материал
        Пластик
        Функции
        Дрип-кофе
        Емкость резервуара для воды
        1,4 л
        Нескользящие ножки
        Да
        Интерфейс
        Кнопка
        Длина шнура
        75 см +10/-5 см
        Функция поддержания температуры
        Да
        Таймер
        Да
        Индикатор зарядки
        Да
        Индикатор емкости
        1,25 л
        Материал кувшина
        Стекло
        Импульсный режим
        Нет данных
        Гарантия
        2 г

      • Технические характеристики

        Мощность
        1000 Вт
        Напряжение
        220–240 В~
        Частота
        50–60 Гц
        Кол-во в упаковке
        4 шт./A-box
        Аккумулятор
        Нет

      • Вес и размеры

        Длина изделия
        27 см
        Ширина изделия
        16,6 см
        Высота изделия
        33,8 см
        Вес продукта
        1,48 кг
        Длина упаковки
        29,8 см
        Ширина упаковки
        20,2 см
        Высота упаковки
        37,2 см
        Вес в упаковке
        2,15 кг

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.