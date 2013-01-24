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    Viva Collection

    Кофеварка

    HD7502/55
    Общая оценка / 5
    • Настоящий кофе без лишних усилий Настоящий кофе без лишних усилий Настоящий кофе без лишних усилий
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      Viva Collection Кофеварка

      HD7502/55
      Общая оценка / 5

      Настоящий кофе без лишних усилий

      Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection Кофеварка

      Настоящий кофе без лишних усилий

      Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому. Узнать обо всех преимуществах

      Настоящий кофе без лишних усилий

      Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection Кофеварка

      Настоящий кофе без лишних усилий

      Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому. Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Кофеварка

        Итого:

        Настоящий кофе без лишних усилий

        Современный дизайн, безупречный вкус

        • Со стеклянным кувшином
        • Белый/оранжевый
        Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

        Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

        Благодаря особой форме стеклянный кувшин Philips превосходно сохраняет аромат кофе.

        1000 ватт

        1000 ватт

        Быстрое приготовление кофе благодаря специальному насосу кофеварки Philips.

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

        Объем 1,2 л на 2–15 чашек

        Объем 1,2 л на 2–15 чашек

        Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.

        Отделение для хранения шнура

        Для простого хранения излишков шнура.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Оранжевый с белым

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Д х Г х В)
          210 x 220 x 310  мм
          Объем резервуара для воды
          1,2  л
          Вес упаковки
          Уточняется  кг
          Максимальная емкость (количество чашек кофе)
          10—15 чашек
          Вес продукта
          1,65  кг

        • Общие характеристики

          Детали, которые можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Съемный держатель фильтра
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да

        • Технические характеристики

          Тип кувшина для кофе
          Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
          Мощность
          1000  Вт
          Длина шнура
          88  см
          Частота
          50/60  Гц
          напряжение
          220–240  В
          Время приготовления
          < 10  минут(ы)

        • Характеристики дизайна

          Материалы
          Полипропилен/стеклянный кувшин
          Цвет
          Да

        • Аксессуары

          В комплекте
          Стеклянный кувшин
          Кувшин, сохраняющий аромат кофе
          Да

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