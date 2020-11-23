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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Со стеклянным кувшином
Серебристый
В прозрачном резервуаре виден уровень воды.
Горящая подсветка указывает, что кофемашина Philips включена.
Для простого хранения излишков шнура.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Anna's
23/11/2020
Україна
Загалом дуже проста в використанні.
З цією кавоваркою дуже легко працювати, навіть дитина справиться.Можнс зробити 10-15 чашок кави, дуже гарний корпус самого приладу.Все продумано до деталей. Рекомендую до покупки.
Плюсы
Спрощує життя,особливо якщо зранку поспішаєш.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Date of Use 2020-07-23
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Date of Use 2020-07-23
Aaaa7
19/11/2020
Україна
Легка у користуванні
Бувши в гостях відчула себе в кав'ярні,тихо працює,смачна,і неймовірна кава з цієї кавоварки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
05/11/2020
Україна
Улюблений напій з цією кавоваркою смакує ще більше
Спробувала каву, приготовлену в цій кавоварці у сестри, вона була така ароматна! Хочу і собі таку!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD7583/50 Кавоварка