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    • Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен
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      2000 Series Автоматическая кофемашина

      HD8650/09

      Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

      Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна.

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      2000 Series Автоматическая кофемашина

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      2000 Series
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      2000 Series

      Автоматическая кофемашина

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      Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

      Полностью керамические жернова гарантируют долговечность

      • 1 напиток
      • Черный
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Выбор объема напитка, 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 степеней помола

      Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

      Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

      Gusto Perfetto — это технология, которая самостоятельно отслеживает и запоминает используемые вами кофейные зерна. Если она определит, что вы добавили новый тип зерен, то их количество в варочной камере будет автоматически отрегулировано, чтобы вы всегда наслаждались только самым вкусным кофе.

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

      Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

      Кофемашину невероятно удобно использовать независимо от размера кухни: она занимает мало места, а доступ к резервуару для воды и контейнеру для отходов осуществляется с фронтальной панели. Разработано для вашего наслаждения любимым кофе.

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Сохраните оптимальный объем для любого вида кофейного напитка. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

      Простое приготовление одного превосходного напитка

      Наслаждайтесь великолепным классическим кофе или эспрессо, приготовленным из свежих зерен

      Готовьте 2 чашки одновременно с помощью специальной функции

      Разделите с близкими наслаждение любимым кофе благодаря возможности приготовления двойной порции

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        Нет
        Объем кофе
        Регулируется
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        Эспрессо
        Приготовление молотого кофе
        Нет
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие функции

        Gusto perfetto
        Да
        Съемная варочная группа
        Да
        Автопромывка и удаление накипи
        Да
        Основной переключатель питания
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        < 100  cm
        Частота
        50  Hz
        Емкость контейнера для отходов
        8  servings
        Вместительный резервуар для воды
        1  L
        Емкость отсека для зерен
        180  g
        Вес изделия
        7  kg
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с передней панели
        Макс. высота чашки
        95  mm
        Совместимость с фильтром
        Brita Intenza
        Цвет и отделка
        Черная
        Габариты изделия
        295 x 325 x 420  mm

      • Общие характеристики

        Пользовательский интерфейс
        Кнопки со светодиодной подсветкой

      Badge-D2C

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