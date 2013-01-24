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В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.
В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Благодаря функции памяти, вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
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Технические характеристики
Технические характеристики
CA6704/10