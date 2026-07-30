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Все серии

  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием

Больше не доступен

3000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8822/09

Ваш любимый кофе одним нажатием
Готовьте идеальный эспрессо, извлекая из каждого свежего зерна вкус до последней капли! 100 %-но керамические жернова не перегревают кофейные зерна, а благодаря классическому капучинатору пенка готовится одним нажатием кнопки.
Посмотреть все преимущества

Полностью керамические жернова обеспечивают идеальный вкус кофе

Ваш любимый кофе одним нажатием

  • 3 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Черный

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

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