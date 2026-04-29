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3000 Series Автоматическая кофемашина

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3000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8822/09

3000 Series Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine HD8822/09 - English (US)

  • PDF файл, 952.5 kB
  • 15 March 2024

User Manual Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine HD8822/09

  • PDF файл, 4.3 MB
  • 19 March 2024

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