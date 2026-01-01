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  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

Больше не доступен

Philips Saeco ExpreliaСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8856/09

Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру.

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Восхитительное качество молочной пенки

Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

  • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор

  • Нержавеющая сталь

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

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