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Больше не доступен
HD8856/09
Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру.
Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
Нержавеющая сталь
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
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