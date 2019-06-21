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  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Больше не доступен

Saeco IncantoАвтоматическая кофемашина

HD8912/09

4.2

| (5) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto.

Посмотреть все преимущества

Современные технологии для потрясающего кофе

Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

  • 3 напитка

  • Классический капучинатор

  • PianoBlack

  • AquaClean

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Три превосходных напитка на выбор — в вашем распоряжении

Три превосходных напитка на выбор — в вашем распоряжении

Готовьте любимые напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.2

из 5

5

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

21/06/2019

Україна

Україна

Кавоварка відповідає всім моїм очікуванням

Все сподобалось, придбав через інтернет-магазин Фокстрот, налаштував один раз і отримую классну каву . Міцність,кількість та температура регулюються.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

10/04/2019

Україна

Україна

Покращує якість життя!

Дуже зручна у користуванні. Кава має м'який та насичений смак. Додаткова можливість використання молотої кави, а не тільки зерен.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

10/04/2019

Україна

Україна

Кавомашина повністю задовольняє своїм функціоналом.

Кавомашиною користуємось майже півроку, дуже задоволені. Готує смачну каву, дуже проста в користуванні та обслуговуванні.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

  2. Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки