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Больше не доступен
Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto.
3 напитка
Классический капучинатор
PianoBlack
AquaClean
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Готовьте любимые напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.
Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
4.2
из 5
5
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Yevhenii
21/06/2019
Україна
Кавоварка відповідає всім моїм очікуванням
Все сподобалось, придбав через інтернет-магазин Фокстрот, налаштував один раз і отримую классну каву . Міцність,кількість та температура регулюються.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Сергій2019
10/04/2019
Україна
Покращує якість життя!
Дуже зручна у користуванні. Кава має м'який та насичений смак. Додаткова можливість використання молотої кави, а не тільки зерен.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
ACur
10/04/2019
Україна
Кавомашина повністю задовольняє своїм функціоналом.
Кавомашиною користуємось майже півроку, дуже задоволені. Готує смачну каву, дуже проста в користуванні та обслуговуванні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.
Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки