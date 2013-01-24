Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Saeco Incanto

    Автоматическая кофемашина

    HD8914/09
    Saeco
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    Общая оценка / 5
    Saeco
    • Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе. Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе. Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
      -{discount-value}

      Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

      HD8914/09
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

      Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

      Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

      Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все saeco-automatic-espresso-machines

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        Incanto

        Incanto

        Автоматическая кофемашина

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

        Современные технологии для потрясающего кофе

        • 4 напитка
        • Автоматический капучинатор
        • Нержавеющая сталь
        • AquaClean
        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

        Четыре превосходных напитка на выбор — в вашем распоряжении

        Четыре превосходных напитка на выбор — в вашем распоряжении

        Готовьте любимые напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

        Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

        Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

        Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

        Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

        Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

        Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете легко приготовить капучино с бархатистой молочной пеной. Автоматический капучинатор сцеживает молоко прямо из упаковки или кувшина, взбивает его и обеспечивает непрерывную подачу прямо в чашку без разбрызгивания.

        Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

        Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

        Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

        Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

        Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

        Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

        Большие возможности в компактном решении

        Большие возможности в компактном решении

        Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

        Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

        Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

        Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

        Термоблок: горячий кофе с первой чашки

        Термоблок: горячий кофе с первой чашки

        Забудьте о едва теплом кофе. Термоблок кофемашины быстро нагревается, поэтому даже первая чашка будет горячей и ароматной. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

        Полностью съемная варочная группа для тщательной очистки

        Полностью съемная варочная группа для тщательной очистки

        Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

        Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

        Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

        Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Высококачественная отделка из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью.

        Настройте и сохраните свой собственный профиль

        Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Молочное решение
          Автоматический капучинатор
          Пользовательский интерфейс
          Стандартный дисплей

        • Технические характеристики

          Емкость контейнера для отходов
          15  порций
          Вместительный резервуар для воды
          1,8  л
          Емкость для зерен
          250  г
          Цвет и отделка
          Нержавеющая сталь
          Длина шнура
          > 100  см
          Страна изготовления
          Румыния
          Совместимость с фильтром
          AquaClean
          Частота
          50  Гц
          Высота чашки (макс.)
          150  мм
          Габариты изделия
          221 x 340 x 430  мм
          напряжение
          230  В
          Контейнер для отходов
          Доступ с передней панели
          Емкость для воды
          Доступ с верхней панели
          Вес изделия
          7,2  кг

        • Персональные настройки

          Настройки уровня крепости
          5
          Объем кофе и молока
          Регулируемый
          Степени помола
          5
          Регулировка крепости перед приготовлением
          нет
          Настройки температуры
          3
          Профили пользователя
          1

        • Другие возможности

          Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
          Да
          Gusto perfetto
          Да
          Основной переключатель ON/OFF
          Да
          Быстрый нагрев бойлера
          Да
          Съемная варочная группа
          Да

        • Разнообразные функции

          Напитки
          • Эспрессо
          • Эспрессо лунго
          • Горячая вода
          • Молочная пена
          Приготовление молотого кофе
          Да
          Двойная порция
          Да
          Двойная порция молочного напитка
          нет

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.
              • Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips