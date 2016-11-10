Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе. Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе. Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

      HD8916/09

      Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

      Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto.

      Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Смотреть все аксессуары
      этот продукт
      Incanto
      - {discount-value}

      Incanto

      Автоматическая кофемашина

      итого

      recurring payment

      Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

      Восхитительный латте макиато одним нажатием кнопки

      • 6 напитков
      • Встроенный кувшин для молока
      • PianoBlack
      • AquaClean
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

      Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

      Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

      Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

      Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

      Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

      Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Большие возможности в компактном решении

      Большие возможности в компактном решении

      Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

      Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.

      Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

      Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

      Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

      Термоблок: горячий кофе с первой чашки

      Термоблок: горячий кофе с первой чашки

      Забудьте о едва теплом кофе. Термоблок кофемашины быстро нагревается, поэтому даже первая чашка будет горячей и ароматной. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

      Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

      Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

      Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

      Отделка высшего качества PianoBlack: безупречное исполнение

      Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали этой ъ кофемашины. Высококачественная отделка в черном цвете, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными — как и кофе, приготовленный с ее помощью.

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        5
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Капучино
        • Эспрессо
        • Эспрессо лунго
        • Горячая вода
        • Латте макиато
        • Молочная пена
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие функции

        Gusto perfetto
        Да
        Съемная варочная группа
        Да
        Автопромывка и удаление накипи
        Да
        Основной переключатель питания
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        > 100  cm
        Страна изготовления
        Румыния
        Частота
        50  Hz
        Емкость кувшина для молока
        0,5  l
        Емкость контейнера для отходов
        15  servings
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  l
        Емкость отсека для зерен
        250  g
        Вес изделия
        7.2  kg
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с верхней панели
        Макс. высота чашки
        150  mm
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Цвет и отделка
        PianoBlack
        Габариты изделия
        221 x 340 x 430  mm

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        • Встроенный кувшин для молока
        • Быстрая очистка от остатков молока
        Тип кувшина
        Стандартный кувшин
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
      Clippin

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.
      • Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.