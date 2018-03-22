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Больше не доступен
Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto.
6 напитков
Встроенный кувшин для молока
Нержавеющая сталь
AquaClean
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
4.5
из 5
10
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Катерина
22/03/2018
Україна
Прекрасная кофемашина
Машина очень понравилась. Готовит вкусные напитки. Подскажите, как зделать сброс настройки напитка. Решила проэкспериментировать с латтэ макиато и хочу вернутт назад пропорции молока и кофе.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматическая кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматическая кофемашина
Марина
06/07/2017
Україна
Отличная кофемашина, готовит и черный, и молочный кофе, проста в обслуживание и очень красивая
Идеальное соотношение цены и качества. Готовит эспрессо, капучино, латте, американо, взбивает молоко для какао - наша вся семья удовлетворена. Если использовать Акваклин, то достаточно проста в обслуживании: раз в неделю помыть варку, несколько раз в неделю высыпать отработанный кофе, а молочник легко чиститься после каждой чашки (напоминает).
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматическая кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматическая кофемашина
Vitol
18/11/2020
Україна
Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе
Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco
Плюсы
всегда дома отменный кофе
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Дата пользования 2018-11-18
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Дата пользования 2018-11-18
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки