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  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Больше не доступен

Saeco IncantoАвтоматическая кофемашина

HD8918/09

4.5

| (10) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto.

Посмотреть все преимущества

Восхитительный латте макиато одним нажатием кнопки

Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

  • 6 напитков

  • Встроенный кувшин для молока

  • Нержавеющая сталь

  • AquaClean

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.5

из 5

10

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4
1

22/03/2018

Україна

Україна

Прекрасная кофемашина

Машина очень понравилась. Готовит вкусные напитки. Подскажите, как зделать сброс настройки напитка. Решила проэкспериментировать с латтэ макиато и хочу вернутт назад пропорции молока и кофе.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматическая кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматическая кофемашина

06/07/2017

Україна

Україна

Отличная кофемашина, готовит и черный, и молочный кофе, проста в обслуживание и очень красивая

Идеальное соотношение цены и качества. Готовит эспрессо, капучино, латте, американо, взбивает молоко для какао - наша вся семья удовлетворена. Если использовать Акваклин, то достаточно проста в обслуживании: раз в неделю помыть варку, несколько раз в неделю высыпать отработанный кофе, а молочник легко чиститься после каждой чашки (напоминает).

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматическая кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматическая кофемашина

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе

Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco

Плюсы

всегда дома отменный кофе

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Дата пользования 2018-11-18

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Дата пользования 2018-11-18

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Примечания

  1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

  2. Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки