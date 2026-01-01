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Больше не доступен
HD8966/01
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Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания.
Приготовление 18 видов кофе
Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
Стальной/белый
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Благодаря мощному бойлеру Saeco с технологией Thermospeed вам не придется долго ждать свой кофе превосходного качества. Технология Thermospeed быстро прогревает контуры при включении и предотвращает потерю тепла, в результате чего обеспечивается идеальный вкус напитка с первой чашки.
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