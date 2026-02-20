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HD8966/01
Больше не доступен
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофемашина Saeco/Philips не перемалывает кофейные зерна.
Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается
На кофемашине Philips отображается "Опустошите контейнер для кофейной гущи", но контейнер пуст
На дисплее Saeco GranBaristo — "max brew group".
Кофемашина Philips плохо вспенивает молоко
Брикеты в кофемашине Saeco кажутся слишком влажными
Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе
Молотый кофе под варочной группой кофемашины Philips
Не могу извлечь варочную группу из кофемашины Philips
Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара
Кофемашина Philips издает звуки
Кофемашина Philips не перемалывает кофейные зерна
Водянистый кофе из кофемашины Philips
На кофемашине Philips появился код ошибки
Кофемашина Philips не подает кофе