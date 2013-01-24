Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря уникальной технологии TurboStar

Уникальная технология Philips TurboStar быстро нагревает воздух до высокой температуры, что позволяет жарить пищу на небольшом количестве масла или без него. В процессе приготовления в аэрогриле Philips образуется меньше неприятных запахов, чем при жарке в обычной фритюрнице, а также он удобен в очистке, прост и безопасен в использовании!