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Все серии

  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
  • Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*

Больше не доступен

Viva CollectionAirfryer

HD9621/90

4.9
| (47) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*
Благодаря уникальной технологии Philips TurboStar вы можете жарить блюда с минимальным количеством масла и готовить вкусные и равномерно приготовленные блюда. Не требуется предварительный разогрев, а благодаря новому компактному дизайну вы можете готовить большое количество продуктов.
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Благодаря запатентованной технологии TurboStar

Вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 % меньше*

  • TurboStar

  • Блюда с малым содержанием жира

  • Черный, 1425 Вт, 0,8 кг

Восхитительные блюда: нежные внутри, хрустящие снаружи

Восхитительные блюда: нежные внутри, хрустящие снаружи

Благодаря технологии Philips TurboStar все продукты подвергаются воздействию постоянного циркулирующего горячего воздуха и готовятся одновременно. Результат — равномерно прожаренные блюда без необходимости переворачивания, даже когда продукты уложены слоями. Помимо потока горячего воздуха, мощный прямой нагрев сверху быстро создает хрустящую корочку для получения восхитительных золотисто-коричневых результатов. «Хрустящая корочка снаружи, нежная текстура внутри»

Более 200 рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

Более 200 рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

В бесплатном приложении Philips для аэрогриля вы найдете множество превосходных рецептов и простые пошаговые инструкции по приготовлению. Посмотрите быстрые рецепты полезных закусок или праздничных блюд в поисках вдохновения.

Быстрое приготовление вкусной пищи: предварительный нагрев не требуется

Быстрое приготовление вкусной пищи: предварительный нагрев не требуется

Аэрогриль Philips готов к использованию сразу после включения. Быстрый процесс приготовления от начала и до конца — превосходная работа при ежедневном использовании.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

47

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
2

28/03/2019

Україна

Україна

У этого продукта простое управление и стильный дизайн.

Супер) Я довольна))) Пользуюсь уже больше года, готовилю в ней все - овощи, мясо, выпечку. Картошка фри очень вкусная получается (делала как и советовал продавец вообще без масла) - она и с корочкой, и полностью готовая. Мясо сочное внутри, при этом румяная корочка. Советую всем))) это действительно очень удобно и вкусно)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

10/01/2019

Україна

Україна

Отличный продукт

Все круто, просто и понятно. Хотелось бы узнать, почему на вашем сайте в комплекте крышка от брызг есть, позиция 9, а в комплекте её нет...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

03/08/2018

Україна

Україна

Очень понравилась

Оправдала ожидания, очень вкусно и не вредно, из минусов- нет в комплекте книги рецептов и все....

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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      Примечания

      1. По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.

      2. измерено в сравнении с аэрогрилем без TurboStar с замороженным картофелем фри, оценка по степени подрумянивания и готовности

      3. по сравнению с аэрогрилем Philips Viva Collection, общая вместимость — 800 г картофеля фри