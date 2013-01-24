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Viva Collection

аэрогриль

HD9621/90
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  • Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира* Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира* Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*
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    Viva Collection аэрогриль

    HD9621/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*

    Уникальная технология Philips TurboStar позволяет обжаривать пищу, используя минимум масла, и готовить вкуснейшие блюда с равномерной обработкой. Нет необходимости в предварительном подогреве, а новая компактная конструкция по-прежнему позволяет готовить большими порциями. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection аэрогриль

    Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*

    Уникальная технология Philips TurboStar позволяет обжаривать пищу, используя минимум масла, и готовить вкуснейшие блюда с равномерной обработкой. Нет необходимости в предварительном подогреве, а новая компактная конструкция по-прежнему позволяет готовить большими порциями. Узнать обо всех преимуществах

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      Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*

      Благодаря запатентованной технологии TurboStar

      • TurboStar
      • Блюда с малым содержанием жира
      • Цвет черный, 1425 Вт, 0,8 кг
      Вкуснейшие блюда, нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи

      Вкуснейшие блюда, нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи

      Благодаря технологии Philips TurboStar обеспечивается постоянная циркуляция горячего воздуха, и пища обрабатывается равномерно со всех сторон. Не нужно помешивать ингредиенты, даже если они уложены слоями. Кроме того, благодаря мощному потоку воздуха, направленному сверху вниз, пища быстро приобретает вкусную хрустящую золотистую корочку. "Блюда получаются сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи".

      Более 200 рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      Более 200 рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      В бесплатном приложении Philips для аэрогриля вы найдете множество превосходных рецептов и простые пошаговые инструкции по приготовлению. Посмотрите быстрые рецепты полезных закусок или праздничных блюд в поисках вдохновения.

      Быстрое приготовление вкусной пищи: предварительный нагрев не требуется

      Быстрое приготовление вкусной пищи: предварительный нагрев не требуется

      Аэрогриль Philips готов к использованию сразу после включения. Быстрый процесс приготовления от начала и до конца — превосходная работа при ежедневном использовании.

      Простая очистка за 90 секунд благодаря корзине QuickClean с антипригарной решеткой

      Простая очистка за 90 секунд благодаря корзине QuickClean с антипригарной решеткой

      Корзина QuickClean аэрогриля Philips, оснащенная съемной антипригарной решеткой, упрощает и ускоряет процесс очистки. Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией TurboStar образуется меньше неприятных запахов по сравнению с обычными фритюрницами.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с обычными фритюрницами.

      Обжаривайте, запекайте, готовьте любимые блюда на гриле или во фритюре у себя дома

      Обжаривайте, запекайте, готовьте любимые блюда на гриле или во фритюре у себя дома

      Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

      Вместимость 0,8 кг, на 20 % более компактная конструкция*

      Вместимость 0,8 кг, на 20 % более компактная конструкция*

      Для нового аэрогриля была разработана компактная конструкция (уменьшенная на 20 %), при этом она по-прежнему позволяет готовить большое количество пищи (800 г). Благодаря своему размеру прибор легко помещается на кухне, обеспечивая приготовление вкусных блюд для всей семьи. Удобное ежедневное использование и целый мир возможностей.

      Блюда прожариваются на 50 % более равномерно*

      Блюда прожариваются на 50 % более равномерно*

      Уникальная технология TurboStar постоянно распределяет поток горячего воздуха по всей емкости, поэтому он равномерно распространяется по всей корзине. "TurboStar создает оптимальный воздушный поток, и пища прожаривается на 50 % более равномерно".

      Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря уникальной технологии TurboStar

      Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря уникальной технологии TurboStar

      Уникальная технология Philips TurboStar быстро нагревает воздух до высокой температуры, что позволяет жарить пищу на небольшом количестве масла или без него. В процессе приготовления в аэрогриле Philips образуется меньше неприятных запахов, чем при жарке в обычной фритюрнице, а также он удобен в очистке, прост и безопасен в использовании!

      Универсальная ручка EasyClick: удобная смена аксессуаров

      Универсальная ручка EasyClick: удобная смена аксессуаров

      Новая универсальная ручка EasyClick от Philips позволяет комбинировать разные аксессуары и достигать наилучших результатов при ежедневном приготовлении любимых блюд. Кроме того, она освобождает место при хранении.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Буклет с рецептами

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Сигнал готовности
        • Регулятор нагрева
        • Индикатор включения питания
        • QuickClean
        • Книга рецептов и приложение
        Технология
        Технология TurboStar
        Регулировка времени
        до 30 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Питание
        1425  Вт
        напряжение
        220  В
        Вместимость корзины
        0,8  кг

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        365 x 266 x 292  миллиметра
        Вес изделия
        5,3  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

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          • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.
          • по сравнению с аэрогрилем без технологии TurboStar; результат для замороженного картофеля фри, оценена степень готовности и обжаривания
          • по сравнению с аэрогрилем Philips Viva Collection, общая вместимость — 800 г картофеля фри

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