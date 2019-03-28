Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
TurboStar
Блюда с малым содержанием жира
Черный, 1425 Вт, 0,8 кг
Благодаря технологии Philips TurboStar все продукты подвергаются воздействию постоянного циркулирующего горячего воздуха и готовятся одновременно. Результат — равномерно прожаренные блюда без необходимости переворачивания, даже когда продукты уложены слоями. Помимо потока горячего воздуха, мощный прямой нагрев сверху быстро создает хрустящую корочку для получения восхитительных золотисто-коричневых результатов. «Хрустящая корочка снаружи, нежная текстура внутри»
В бесплатном приложении Philips для аэрогриля вы найдете множество превосходных рецептов и простые пошаговые инструкции по приготовлению. Посмотрите быстрые рецепты полезных закусок или праздничных блюд в поисках вдохновения.
Аэрогриль Philips готов к использованию сразу после включения. Быстрый процесс приготовления от начала и до конца — превосходная работа при ежедневном использовании.
4.9
из 5
47
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Juliya27
28/03/2019
Україна
У этого продукта простое управление и стильный дизайн.
Супер) Я довольна))) Пользуюсь уже больше года, готовилю в ней все - овощи, мясо, выпечку. Картошка фри очень вкусная получается (делала как и советовал продавец вообще без масла) - она и с корочкой, и полностью готовая. Мясо сочное внутри, при этом румяная корочка. Советую всем))) это действительно очень удобно и вкусно)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Romi78
10/01/2019
Україна
Отличный продукт
Все круто, просто и понятно. Хотелось бы узнать, почему на вашем сайте в комплекте крышка от брызг есть, позиция 9, а в комплекте её нет...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Танеелая47
03/08/2018
Україна
Очень понравилась
Оправдала ожидания, очень вкусно и не вредно, из минусов- нет в комплекте книги рецептов и все....
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.
измерено в сравнении с аэрогрилем без TurboStar с замороженным картофелем фри, оценка по степени подрумянивания и готовности
по сравнению с аэрогрилем Philips Viva Collection, общая вместимость — 800 г картофеля фри