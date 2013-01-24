Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*
Уникальная технология Philips TurboStar позволяет обжаривать пищу, используя минимум масла, и готовить вкуснейшие блюда с равномерной обработкой. Нет необходимости в предварительном подогреве, а новая компактная конструкция по-прежнему позволяет готовить большими порциями. Узнать обо всех преимуществах
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Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*
Уникальная технология Philips TurboStar позволяет обжаривать пищу, используя минимум масла, и готовить вкуснейшие блюда с равномерной обработкой. Нет необходимости в предварительном подогреве, а новая компактная конструкция по-прежнему позволяет готовить большими порциями. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии Philips TurboStar обеспечивается постоянная циркуляция горячего воздуха, и пища обрабатывается равномерно со всех сторон. Не нужно помешивать ингредиенты, даже если они уложены слоями. Кроме того, благодаря мощному потоку воздуха, направленному сверху вниз, пища быстро приобретает вкусную хрустящую золотистую корочку. "Блюда получаются сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи".
В бесплатном приложении Philips для аэрогриля вы найдете множество превосходных рецептов и простые пошаговые инструкции по приготовлению. Посмотрите быстрые рецепты полезных закусок или праздничных блюд в поисках вдохновения.
Аэрогриль Philips готов к использованию сразу после включения. Быстрый процесс приготовления от начала и до конца — превосходная работа при ежедневном использовании.
Корзина QuickClean аэрогриля Philips, оснащенная съемной антипригарной решеткой, упрощает и ускоряет процесс очистки. Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией TurboStar образуется меньше неприятных запахов по сравнению с обычными фритюрницами.
Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с обычными фритюрницами.
Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!
Для нового аэрогриля была разработана компактная конструкция (уменьшенная на 20 %), при этом она по-прежнему позволяет готовить большое количество пищи (800 г). Благодаря своему размеру прибор легко помещается на кухне, обеспечивая приготовление вкусных блюд для всей семьи. Удобное ежедневное использование и целый мир возможностей.
Уникальная технология TurboStar постоянно распределяет поток горячего воздуха по всей емкости, поэтому он равномерно распространяется по всей корзине. "TurboStar создает оптимальный воздушный поток, и пища прожаривается на 50 % более равномерно".
Уникальная технология Philips TurboStar быстро нагревает воздух до высокой температуры, что позволяет жарить пищу на небольшом количестве масла или без него. В процессе приготовления в аэрогриле Philips образуется меньше неприятных запахов, чем при жарке в обычной фритюрнице, а также он удобен в очистке, прост и безопасен в использовании!
Новая универсальная ручка EasyClick от Philips позволяет комбинировать разные аксессуары и достигать наилучших результатов при ежедневном приготовлении любимых блюд. Кроме того, она освобождает место при хранении.
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Общие характеристики
Обслуживание
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Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка