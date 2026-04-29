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Мультипечь Philips Ovi Smart (7.2 л)

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Мультипечь PhilipsOvi Smart (7.2 л)

HD9867/90

Мультипечь Philips Ovi Smart (7.2 л)

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Инструкции и документация

Airfryer HD986X HD987X sDFU EU

  • PDF файл, 6.4 MB
  • 13 March 2026

03a_UKCA DoC - English (US)

  • PDF файл, 144.2 kB
  • 13 March 2026

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