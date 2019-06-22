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  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

Больше не доступен

Viva CollectionАэрогриль

HD9925/00

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
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Аксессуар для аэрогриля

Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

  • Форма для выпечки

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Съемный контейнер и корзину с антипригарным покрытием можно легко мыть в посудомоечной машине.

Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

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