Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
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Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
Съемный ящик и корзина для еды имеют антипригарное покрытие, их можно мыть в посудомоечной машине.
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Общие характеристики
Технические характеристики