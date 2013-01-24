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Viva Collection

аэрогриль

HD9925/00
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Общая оценка / 5
  • Аксессуар для выпечки по любимым рецептам Аксессуар для выпечки по любимым рецептам Аксессуар для выпечки по любимым рецептам
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    Viva Collection аэрогриль

    HD9925/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection аэрогриль

    Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

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      Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

      Аксессуар для аэрогриля

      • Форма для выпечки
      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Съемный ящик и корзина для еды имеют антипригарное покрытие, их можно мыть в посудомоечной машине.

      Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

      Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

      Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Антипригарное покрытие
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,3 л

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