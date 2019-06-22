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Больше не доступен
Форма для выпечки
Съемный контейнер и корзину с антипригарным покрытием можно легко мыть в посудомоечной машине.
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч