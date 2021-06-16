Покупку сделали 7.02.24 на официальном сайте , здесь. Уже нет той ошибки , про которую все пишут 0x9002 (9003 ) Приложение обновили конец января / начало февраля. По этому все таки решили купить именно эту модель мультипечи .Понравился дизайн , она вместительная , есть решетка( сетка ), щуп в комплекте, мультипечь с обдувом . Но , первые пару дней готовили все на ручном режиме ! Не получалось установить приложение и управлять дистанционно. Сегодня таки это получилось , причина была в роутере в НАСТРОЙКАХ у нас был канал 12 , просто поменяли на 3 или на 6 .. и все заработало, пробуйте ваши варианты ! У меня роутер многоканальный TP link archer73 . На 2,4 герц- включить . 5 герц - нужно отключить . Геолокация -вкл. Трафик рекламы - отключена . Обычный wi-fi ! ( не через гостевую сеть ). Недостаток . Нет печатной книги с рецептами! Для ребенка в 10 лет , лучше печатный вариант рецептов. Сейчас проходит акция , гарантия 2+1 , доставка в отделение НП бесплатно , % наложенный платеж и страховку - мы тоже не оплачивали .