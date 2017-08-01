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Больше не доступен
Легко выжать сок дома
С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.
220 Вт
0,5 л
белая/зеленая
Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.
Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.
С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
ТатьянаВ
01/08/2017
Україна
Соковыжималка понравилась, рекомендую
Соковыжималку покупала для каждодневного использования. Пользуюсь много лет, без ремонтов и без сбоев. Сок делала из овощей и фруктов, 2-3 стакана сока дает без отдыха. Использовала также ее для выдавливания сока и в больших количествах, но тогда нужны небольшие перерывы. Компактная, не занимает много места, легко моется. Пластик как и в других подобных устройствах окрашивается, но если после использования протереть пластик салфеткой с подсолнечным маслом, а потом помыть, то пластик будет долго радовать вас белизной.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1821/10 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1821/10 Соковыжималка