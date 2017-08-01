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  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома

Больше не доступен

Соковыжималка

HR1821/10

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Легко выжать сок дома

С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.

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Удобно подавать на стол, удобно хранить

Легко выжать сок дома

  • 220 Вт

  • 0,5 л

  • белая/зеленая

Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.

Компактная конструкция

Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.

С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол

С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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1

01/08/2017

Україна

Україна

Соковыжималка понравилась, рекомендую

Соковыжималку покупала для каждодневного использования. Пользуюсь много лет, без ремонтов и без сбоев. Сок делала из овощей и фруктов, 2-3 стакана сока дает без отдыха. Использовала также ее для выдавливания сока и в больших количествах, но тогда нужны небольшие перерывы. Компактная, не занимает много места, легко моется. Пластик как и в других подобных устройствах окрашивается, но если после использования протереть пластик салфеткой с подсолнечным маслом, а потом помыть, то пластик будет долго радовать вас белизной.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1821/10 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1821/10 Соковыжималка

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