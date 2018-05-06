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Больше не доступен
700 Вт
QuickClean
2 л, широкая камера подачи XL
Готовьте до 2 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.
Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Mary15
06/05/2018
Україна
в целом ок, но не идеальна
При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/30 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/30 Соковижималка