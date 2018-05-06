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Все серии

  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1855/30

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Максимум сока. Без усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QuickClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день!
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Приготовление до 2 л сока за один прием и очистка

Максимум сока. Без усилий.

  • 700 Вт

  • QuickClean

  • 2 л, широкая камера подачи XL

До 2 л сока за раз

До 2 л сока за раз

Готовьте до 2 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.

Мощный мотор 700 Вт

Мощный мотор 700 Вт

Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

Камера подачи XL (75 мм)

Камера подачи XL (75 мм)

Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

06/05/2018

Україна

Україна

в целом ок, но не идеальна

При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

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