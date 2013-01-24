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Viva Collection

Блендер

HR2156/90
Общая оценка / 5
  • Готовьте идеальные прохладные смузи Готовьте идеальные прохладные смузи Готовьте идеальные прохладные смузи
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    Viva Collection Блендер

    HR2156/90
    Общая оценка / 5

    Готовьте идеальные прохладные смузи

    Технология ProBlend 5 позволяет измельчать лед для вкуснейших напитков за считаные секунды. Кувшин из тритана Duravita практически невозможно разбить и можно мыть в посудомоечной машине — материал останется таким же прозрачным. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Блендер

    Готовьте идеальные прохладные смузи

    Технология ProBlend 5 позволяет измельчать лед для вкуснейших напитков за считаные секунды. Кувшин из тритана Duravita практически невозможно разбить и можно мыть в посудомоечной машине — материал останется таким же прозрачным. Узнать обо всех преимуществах

    Готовьте идеальные прохладные смузи

    Технология ProBlend 5 позволяет измельчать лед для вкуснейших напитков за считаные секунды. Кувшин из тритана Duravita практически невозможно разбить и можно мыть в посудомоечной машине — материал останется таким же прозрачным. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Блендер

    Готовьте идеальные прохладные смузи

    Технология ProBlend 5 позволяет измельчать лед для вкуснейших напитков за считаные секунды. Кувшин из тритана Duravita практически невозможно разбить и можно мыть в посудомоечной машине — материал останется таким же прозрачным. Узнать обо всех преимуществах

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      Готовьте идеальные прохладные смузи

      Измельчение льда на 20 % быстрее с ProBlend 5

      • 600 Вт
      • ProBlend 5
      • Кувшин из тритана, 2 л
      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Международная гарантия на 2 года.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Регулируемая настройка скорости

      Смешивайте продукты на разных скоростях благодаря различным настройкам.

      Измельчение льда за секунды с помощью ProBlend5

      Лезвия с технологией ProBlend5: готовьте идеальные прохладные смузи буквально за секунды благодаря мгновенному измельчению льда.

      Кувшин из тритана Duravita: без запаха и пятен

      Кувшин из тритана сополиэстера легче стеклянного, и его практически невозможно разбить. Он идеально подходит для смешивания любимых смузи.

      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт для приготовления любимых смузи.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Нескользящие ножки

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Питание
        600  Вт

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