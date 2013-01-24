Готовьте идеальные прохладные смузи
Технология ProBlend 5 позволяет измельчать лед для вкуснейших напитков за считаные секунды. Кувшин из тритана Duravita практически невозможно разбить и можно мыть в посудомоечной машине — материал останется таким же прозрачным. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте идеальные прохладные смузи
Технология ProBlend 5 позволяет измельчать лед для вкуснейших напитков за считаные секунды. Кувшин из тритана Duravita практически невозможно разбить и можно мыть в посудомоечной машине — материал останется таким же прозрачным. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте идеальные прохладные смузи
Технология ProBlend 5 позволяет измельчать лед для вкуснейших напитков за считаные секунды. Кувшин из тритана Duravita практически невозможно разбить и можно мыть в посудомоечной машине — материал останется таким же прозрачным. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте идеальные прохладные смузи
Технология ProBlend 5 позволяет измельчать лед для вкуснейших напитков за считаные секунды. Кувшин из тритана Duravita практически невозможно разбить и можно мыть в посудомоечной машине — материал останется таким же прозрачным. Узнать обо всех преимуществах
Международная гарантия на 2 года.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Смешивайте продукты на разных скоростях благодаря различным настройкам.
Лезвия с технологией ProBlend5: готовьте идеальные прохладные смузи буквально за секунды благодаря мгновенному измельчению льда.
Кувшин из тритана сополиэстера легче стеклянного, и его практически невозможно разбить. Он идеально подходит для смешивания любимых смузи.
Мощный мотор 600 Вт для приготовления любимых смузи.
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики