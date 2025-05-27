Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Технология ProBlend Plus
Мотор ProBlend Plus 1200 Вт
Смузи из замороженных фруктов без воды
На 50 % больше мощности* — все для комфортного приготовления бархатных смузи, супов и соусов даже из самых твердых ингредиентов, таких как замороженные фрукты, лед и орехи.
Удлиненные лезвия повышенной прочности смогут раздробить и смешать даже самые твердые ингредиенты.
Внутренние ребра в кувшине направляют ингредиенты в воронку для оптимальной циркуляции и идеальных результатов.
Что такое отзыв?
5.0
из 5
21
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Russ5566
27/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Расширенные возможности
1. Надёжный производитель 2. Простота и понятное использование 3. Соответствует и превосходит ожидания 4. Тихий мотор 5. Оценка 5 из 5
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3041/00 Блендер
12/08/2024
Україна
Проверенный покупатель
Чудово
Чудова торгівельна марка. Жодного разу не було жодних нарікань. Користуюсь завжди технікою Філіпс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3041/00 Блендер
Olesichka1724
27/06/2024
Україна
Часть акции
Потужний,швидко подрібнює необхідні продукти.
Часто випікаю сирні запіканки і чізкейки. Купила,щом менше митись з додатковим посудом. Все змішав в одній чаші і готово до випічки. Гарна комплектація і потужнтй двигун. Коктейлі,супи пюре ,пасти і паштети ,я урізноманітнила харчування своє,та своєї родини.
Плюсы
Дуже задоволена цим блендером,рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3041/00 Блендер
по сравнению с HR2228