Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки

      Серия 5000 Блендер

      HR3041/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим автоочистки одним касанием позволит без труда завершить процедуру приготовления.

      Узнать обо всех преимуществах

      Серия 5000 Блендер

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Серия 5000
      - {discount-value}

      Серия 5000

      Блендер

      итого

      recurring payment

      Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки

      На 50 % мощнее* благодаря технологии ProBlend Plus

      • Технология ProBlend Plus
      • Мотор ProBlend Plus 1200 Вт
      • Смузи из замороженных фруктов без воды
      • Автоматическая очистка одним касанием
      Мотор ProBlend Plus 1200 Вт обеспечит смешивание самых твердых ингредиентов

      Мотор ProBlend Plus 1200 Вт обеспечит смешивание самых твердых ингредиентов

      На 20 % больше мощности* — все для комфортного приготовления бархатных смузи, супов и соусов даже из самых твердых ингредиентов, таких как замороженные фрукты, лед и орехи.

      Новые лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

      Новые лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

      Удлиненные лезвия повышенной прочности смогут раздробить и смешать даже самые твердые ингредиенты.

      Стеклянный кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

      Стеклянный кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

      Внутренние ребра в кувшине направляют ингредиенты в воронку для оптимальной циркуляции и идеальных результатов.

      Смузи из замороженных фруктов без воды

      Смузи из замороженных фруктов без воды

      Готовьте бархатные смузи разного объема из замороженных фруктов с минимальным или нулевым количеством жидкости. Используйте темпер для надавливания на ингредиенты и из оптимальной циркуляции для создания смесей с идеальной консистенцией.

      Емкость 2 литра для всей семьи

      Емкость 2 литра для всей семьи

      Большой 2-литровый кувшин с рабочей емкостью 1,5 литра позволит за раз готовить смузи на всю семью.

      Несколько скоростей и импульсный режим для управления смешиванием

      Несколько скоростей и импульсный режим для управления смешиванием

      Регулируйте скорость с помощью элементов управления либо используйте импульсный режим для повышения мощности, когда это необходимо.

      Простая очистка одним касанием кнопки

      Простая очистка одним касанием кнопки

      Автоматическая программа очистки позволяет легко очищать кувшин теплой водой с добавлением моющего средства. Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине.

      Дорожный стакан, который можно взять с собой

      Дорожный стакан, который можно взять с собой

      Смешивайте ингредиенты прямо в дорожном стакане, который можно закрыть крышкой, чтобы брать смузи в дорогу.

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Снимите ножевой блок с кувшина блендера и помойте его вручную или в посудомоечной машине.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

      Приложение HomeID с источниками вдохновения

      Приложение HomeID с источниками вдохновения

      Откройте для себя целый мир вкусных рецептов! В нашем приложении HomeID вы найдете вкусные напитки, супы, соусы и многое другое, а также советы и руководства по работе с блендером.

      • Общие характеристики

        Основной материал
        Пластик
        Дополнительный материал
        Металл
        Предустановленные настройки
        Да
        Функции
        измельчение
        Тип продукта
        Блендер
        Сертификации
        Нет данных
        Вместимость корзины
        Нет данных
        Емкость резервуара для воды
        Нет данных
        Количество порций
        6
        Нескользящие ножки
        Да
        Интерфейс
        Поворотный переключатель
        Длина шнура
        0,85
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Функция поддержания температуры
        Нет
        Таймер
        Нет
        Технология
        ProBlend Plus
        Встроенный переключатель питания
        Да
        Регулируемый термостат
        Нет
        Индикатор питания
        Нет
        Ненагревающиеся ручки
        Нет
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Минимальная температура
        Нет данных
        Максимальная температура
        Нет данных
        Индикатор емкости
        Да
        Клапан сброса давления
        Нет
        Материал кувшина
        Стекло
        Материал лезвия
        Нержавеющая сталь
        Оборотов в минуту
        21 000
        Не содержит бисфенол-А
        Да
        Импульсный режим
        Да
        Съемные лезвия
        Да
        Возможность колки льда
        Да
        Возможность смешивания горячих ингредиентов
        Да
        Кулинарная книга
        Нет
        Уровень шума (станд.)
        Lc = 86 дБ(А)
        Уровень шума (мощн.)
        Нет данных
        Уровень шума (ночн.)
        Нет данных
        Подключение к Интернету
        Нет данных
        Совместимость с "умным домом"
        Нет данных
        Зона действия Wi-Fi
        Нет данных
        Гарантия
        2
        Время нагрева
        Нет данных
        Совместимо с сухим кормом
        Нет данных
        Функция самоочистки
        Да
        Декларация соответствия ЕС
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        1200 Вт
        Напряжение
        230 В
        Частота
        50 Гц
        Кол-во в упаковке
        1
        Аккумулятор
        Нет
        Класс энергоэффективности
        Нет данных

      • Совместимость

        Аксессуары в комплекте 1
        Стакан
        Аксессуары в комплекте 2
        Темпер
        Аксессуары в комплекте 3
        Гарантийный талон
        Связанные аксессуары 1
        DFU

      • Функция безопасности

        Сертификация безопасности
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Индикатор температуры
        Нет
        Автоостановка лезвия
        Да
        Блокировка от детей
        Нет

      • Вес и габариты

        Длина изделия
        18,1
        Ширина изделия
        16,8
        Высота изделия
        41,3
        Вес продукта
        3,84
        Длина упаковки
        19,6
        Ширина упаковки
        33,6
        Высота упаковки
        34,3
        Вес в упаковке
        5,017

      • Срок службы

        Чехол
        >95 % переработанных материалов
        Инструкция по эксплуатации
        100 % переработанной бумаги

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • по сравнению с HR2228
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.