  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.
  • Смешать, перевернуть, выжать.

Блендер Flip&Juice™Быстрый блендер с модулем соковыжималки

HR3770/00

4.7
| (43) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Смешать, перевернуть, выжать.
Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи.
Сок с мякотью и без с технологией Flip & Juice™

Смешать, перевернуть, выжать.

  • Технология Flip&Juice™

  • Технология ProBlend Ultra

  • Приложение HomeID

  • Программы для быстрого выбора

  • Программа быстрой очистки

Сок с мякотью и без с технологией Flip & Juice™

Сок с мякотью и без с технологией Flip & Juice™

Новый блендер Philips Flip & Juice — это наш первый быстрый блендер с модулем соковыжималки. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенному фильтру вы сможете готовить напитки с желаемой текстурой для всей семьи. От смузи с шелковистой текстурой до сока с мякотью и без — наш самый современный блендер предлагает максимальную вариативность. Это блендер и соковыжималка в одном устройстве, который сэкономит пространство на вашей кухне.

Технология ProBlend Ultra

Технология ProBlend Ultra

Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, специально предназначенные для совместной работы для создания безграничного разнообразия вкусов и текстур.

Форма кувшина ProBlend Ultra предотвращает прилипание ингредиентов к стенкам

Форма кувшина ProBlend Ultra предотвращает прилипание ингредиентов к стенкам

Кувшин ProBlend Ultra оснащен уникальными ребрами, которые постоянно направляют ингредиенты в общую смесь, что предотвращает их прилипание к стенкам и обеспечивает оптимальные результаты смешивания

4.7

из 5

43

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

5
4
3
2
1

Нема псевдонiму

28/10/2024

Україна

Прислали поломаный прибор! Менять никто не хочет!

Прибор супер классный, но при покупке проверив на почте сторону блендера , которая хорошо функционировала, то подумать , что функция соковыжималки не буде функционировать, увы, я не подумала и впринципи не знала ещё как пользоваться этой функцией и что при перевороте она может уже не работать! Теперь мой блендр-сокоотжимала в ремонте хотя ни разу не использована мной! Будьте внимательны! Так как эта компания присылает поломаную технику!

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

igor5555

10/05/2023

Україна

Часть акции

2 в 1 корисний прибор

Це просто знахідка! Два прибори в одному - це дуже практично, займає мінімум місця. Особливо сподобався який виходить сік, з максимум клітковини. Дійсно класний прибор.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Dasha111

09/05/2023

Україна

Многофункциональный блендер

Отличный блендер2в1с соковыжималкой.делает соки из любых продуктов(яблоко,морковка,томат,гранат,апельсин и т.к)и конечно же разнообразные смузи)очень удобно ,что можно сделать так же жидкое тесто для блинчиков.

Плюсы

Многофункциональный

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

