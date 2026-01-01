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Больше не доступен
HTS9520/12
Объемный звук со всех сторон, как в кинотеатре
Более 70 % людей, принявших участие в тестировании качества звука*, предпочли Philips 360Sound. Акустические системы 360Sound снабжены динамиками на передней и боковых панелях, поэтому объемный звук полностью заполняет помещение, как в кинотеатре.
Воспроизведение Blu-ray 3D
Значительно отличающаяся от обычной 5.1-канальной системы домашнего кинотеатра, система с функцией 360-градусного распределения звука имеет уникальный дизайн с тремя преобразователями в каждой АС-сателлите: один фронтальный и два боковых, каждый из которых расположен таким образом, чтобы проецировать звук вокруг пользователя. Помимо принципа диполей Philips также использует запатентованный алгоритм для еще большего улучшения эффекта объемного звучания. Конструкция, включающая в себя такие высококачественные акустические компоненты, как динамики ВЧ с мягким куполом, неодимовые магниты и цифровые усилители класса D, функцию 360-градусного распределения звука, обеспечивает превосходное звучание со всех сторон, позволяя посетить настоящий кинотеатр у вас дома.
Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.
Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных сервисов. Фильмы, изображения, новости и многое другое прямо на экране вашего телевизора. Просто подключите ТВ к домашней сети через ethernet и выберите то, что вам нужно, с помощью пульта ДУ. Благодаря меню Philips вы получаете доступ к самым популярным службам Net TV, с форматом, соответствующим формату экрана вашего ТВ. Кроме того, с помощью сети, имеющей сертификат DLNA, вы можете смотреть видео или изображения, сохраненные на ПК, используя пульт ДУ телевизора.
Награды
Отзывы
На основании тестирования качества звука при участии потребителей, проведенного компанией Synovate в ноябре 2010 года в Германии. В сравнении с главным конкурентом.