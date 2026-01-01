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Больше не доступен

Домашний кинотеатр 5.1

HTS9520/12

1 награда

Объемный звук со всех сторон, как в кинотеатре

Более 70 % людей, принявших участие в тестировании качества звука*, предпочли Philips 360Sound. Акустические системы 360Sound снабжены динамиками на передней и боковых панелях, поэтому объемный звук полностью заполняет помещение, как в кинотеатре.

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Одержимые звуком

Объемный звук со всех сторон, как в кинотеатре

  • Воспроизведение Blu-ray 3D

Благодаря технологии 360Sound звук заполняет помещение со всех сторон

Благодаря технологии 360Sound звук заполняет помещение со всех сторон

Значительно отличающаяся от обычной 5.1-канальной системы домашнего кинотеатра, система с функцией 360-градусного распределения звука имеет уникальный дизайн с тремя преобразователями в каждой АС-сателлите: один фронтальный и два боковых, каждый из которых расположен таким образом, чтобы проецировать звук вокруг пользователя. Помимо принципа диполей Philips также использует запатентованный алгоритм для еще большего улучшения эффекта объемного звучания. Конструкция, включающая в себя такие высококачественные акустические компоненты, как динамики ВЧ с мягким куполом, неодимовые магниты и цифровые усилители класса D, функцию 360-градусного распределения звука, обеспечивает превосходное звучание со всех сторон, позволяя посетить настоящий кинотеатр у вас дома.

Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

Philips Net TV с Wi-Fi и интернет-службы в вашем ТВ

Philips Net TV с Wi-Fi и интернет-службы в вашем ТВ

Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных сервисов. Фильмы, изображения, новости и многое другое прямо на экране вашего телевизора. Просто подключите ТВ к домашней сети через ethernet и выберите то, что вам нужно, с помощью пульта ДУ. Благодаря меню Philips вы получаете доступ к самым популярным службам Net TV, с форматом, соответствующим формату экрана вашего ТВ. Кроме того, с помощью сети, имеющей сертификат DLNA, вы можете смотреть видео или изображения, сохраненные на ПК, используя пульт ДУ телевизора.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение AWARD-1679550

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Примечания

  1. На основании тестирования качества звука при участии потребителей, проведенного компанией Synovate в ноябре 2010 года в Германии. В сравнении с главным конкурентом.