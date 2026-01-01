Благодаря технологии 360Sound звук заполняет помещение со всех сторон

Значительно отличающаяся от обычной 5.1-канальной системы домашнего кинотеатра, система с функцией 360-градусного распределения звука имеет уникальный дизайн с тремя преобразователями в каждой АС-сателлите: один фронтальный и два боковых, каждый из которых расположен таким образом, чтобы проецировать звук вокруг пользователя. Помимо принципа диполей Philips также использует запатентованный алгоритм для еще большего улучшения эффекта объемного звучания. Конструкция, включающая в себя такие высококачественные акустические компоненты, как динамики ВЧ с мягким куполом, неодимовые магниты и цифровые усилители класса D, функцию 360-градусного распределения звука, обеспечивает превосходное звучание со всех сторон, позволяя посетить настоящий кинотеатр у вас дома.