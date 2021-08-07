      Philips Sonicare 3100 series Электрическая звуковая зубная щетка

      HX3673/14

      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Philips Sonicare 3100 series Электрическая звуковая зубная щетка

      Удаляет зубной налет до 3 раз лучше*

      • Звуковая технология
      • Датчик давления
      • Функции QuadPacer и SmarTimer
      • Изящный эргономичный дизайн
      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

      Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

      Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой технологией Sonicare удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

      Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

      Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

      2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

      Easy-Start для удобного перехода

      Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

      14 дней работы от аккумулятора

      Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

      Комфорт в поездке

      Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее через USB даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

      • Мощность

        Напряжение
        5 В пост. тока

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        14 дней*****
        Энергопотребление
        Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Удобство использования

        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        BrushSync: напоминания о замене
        • Индикатор замены
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку
        • В качестве напоминания загорается значок
        • для наилучших результатов

      • В комплекте

        Ручка
        Серия 3100, 1 шт.
        Дорожный футляр
        1
        Насадка для зубной щетки
        1 стандартная насадка C1 ProResults
        Зарядное устройство
        Зарядное устройство USB, 1 шт. (настенный адаптер не входит в комплект)

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет до 3 раз больше налета*
        Скорость
        31 000 выметающих движений в минуту
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer
        Оценка силы нажатия
        Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • Технология интеллектуального датчика

        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку
        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

      • Ручка Sonicare серии 3100
      • Чистящая насадка ProResults (C1)
      • Зарядное устройство с USB
      • Дорожный футляр
      • по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
      • Фактические данные могут различаться
      • * Данные прилагаются
      • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

