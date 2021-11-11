Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Тщательная очистка межзубного пространства
Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка межзубного пространства
Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах
Тщательная очистка межзубного пространства
Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка межзубного пространства
Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах
Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
Итого:
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Удобная установка насадки и очистка ручки щетки
HydroGuides используется совместно с запатентованной звуковой технологией для направления зубной пасты и воды в промежутки между зубами, что облегчает чистку в данных тесных промежутках. Это не заменяет использование зубной нити, но обеспечивает лучшую очистку межзубных промежутков.
Благодаря продуманному дизайну и высокой точности конструкции сменные насадки Philips Sonicare в сочетании с запатентованной звуковой технологией и несколькими режимами чистки на выбор гарантируют тщательную чистку.
В комплекте
Вес и габариты
Удобство использования
Технические характеристики