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HX6322/04
HX6340
Доступные варианты
+1 год сервиса
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Этот продукт
For Kids
Электрическая звуковая зубная щетка
2 599,00 ₴
For Kids
Чистящие насадки, набор из 2 штук
699,00 ₴
2599,00 ₴
2599,00 ₴
Встроенный Bluetooth®
Обучающее приложение
2 чистящие насадки
2 режима
Интерактивная технология Philips Sonicare
Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской звуковой зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.
Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.
4.8
из 5
85
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Ollly
16/01/2025
Україна
Гарна щітка та додаток що мотивує до чистки
Щітку доня отримала на Миколайчика. Із того дня не було жодного дня, аби мені довелось вмовляти її почистити зубчики) маю лише вкрай важливе запитання - як відновити прогрес після переустановки додатку? Бо там все починається із початку... Боюсь навіть доні про це сказати...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка
AlexDavidoff
12/11/2021
Україна
Она того стоит!
Ребенку понравилась сразу...и сама щетка и приложение. А мне понравилось то, как она чистит зубки моего сынули. Уже через пару дней зубы стали реально чище, а процесс чистки приносит массу положительных эмоций. Если кто сомневается покупать или нет, скажу лишь одно: ПОКУПАТЬ! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Плюсы
Прекрасно чистит зубы и к тому же интересно и стимулирует к чистке!
Минусы
не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка
Safro
30/04/2020
Україна
Теперь чисть зубки - любимое занятие дочки!))
Мы в восторге! Иногда мою дочку было просто не заставить чистить, но теперь проблема давно решена! С щеткой Sonicare от philips она просит чистить зубы даже 3 раза за день. А все дело в том, что к щетке идёт приложение, в котором пушистик Блыщик чистит зубы вместе с ребёнком) Пушистик получает подарки за каждую чистку в виде еды, одежды или краски для своей шерсти. Она каждый раз ждёт этот подарок) А ещё он ругается, если пропустишь чистку зубов))) Очень крутой интерактив и полезное дело) Теперь дочка чистит зубки лучше, дольше и чаще вместе с детской зубной щеткой Philips Sonicare for Kids))) ⠀
Плюсы
Звуковая щётка удаляет на 75% больше налёта, чем обычные зубные щетки.Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста. К щётке идут весёлые стикеры-наклейки, которые ребёнок может переклеивать и менять внешний вид своей щетки.
Минусы
Не нашла))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6352/42 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6352/42 Электрическая звуковая зубная щетка
по данным, полученным в процессе опроса родителей; по сравнению с использованием только зубной щетки
по сравнению с обычной зубной щеткой
при использовании дважды в день в течение двух минут
по данным, полученным в процессе опроса стоматологов с детьми в возрасте 4–10 лет в США