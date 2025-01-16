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  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
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  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
  • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare For KidsЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6322/04

HX6340

4.8
| (85) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Aqua
Aqua
Зеленый
Зеленый
Розовый
Розовый
Фиолетовый
Фиолетовый
Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта.
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+1 год сервиса

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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

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Этот продукт

For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

For Kids
Электрическая звуковая зубная щетка

2 599,00 ₴

  • For Kids

    For Kids
    Чистящие насадки, набор из 2 штук

    699,00 ₴

2599,00 ₴

2599,00 ₴

Простой и интересный способ формирования здоровых привычек

Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

  • Встроенный Bluetooth®

  • Обучающее приложение

  • 2 чистящие насадки

  • 2 режима

Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

Интерактивная технология Philips Sonicare

98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской звуковой зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.

Интересные награды за успешные сеансы чистки

Интересные награды за успешные сеансы чистки

Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

85

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

16/01/2025

Україна

Україна

Гарна щітка та додаток що мотивує до чистки

Щітку доня отримала на Миколайчика. Із того дня не було жодного дня, аби мені довелось вмовляти її почистити зубчики) маю лише вкрай важливе запитання - як відновити прогрес після переустановки додатку? Бо там все починається із початку... Боюсь навіть доні про це сказати...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка

12/11/2021

Україна

Україна

Она того стоит!

Ребенку понравилась сразу...и сама щетка и приложение. А мне понравилось то, как она чистит зубки моего сынули. Уже через пару дней зубы стали реально чище, а процесс чистки приносит массу положительных эмоций. Если кто сомневается покупать или нет, скажу лишь одно: ПОКУПАТЬ! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Плюсы

Прекрасно чистит зубы и к тому же интересно и стимулирует к чистке!

Минусы

не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка

30/04/2020

Україна

Україна

Теперь чисть зубки - любимое занятие дочки!))

Мы в восторге! Иногда мою дочку было просто не заставить чистить, но теперь проблема давно решена! С щеткой Sonicare от philips она просит чистить зубы даже 3 раза за день. А все дело в том, что к щетке идёт приложение, в котором пушистик Блыщик чистит зубы вместе с ребёнком) Пушистик получает подарки за каждую чистку в виде еды, одежды или краски для своей шерсти. Она каждый раз ждёт этот подарок) А ещё он ругается, если пропустишь чистку зубов))) Очень крутой интерактив и полезное дело) Теперь дочка чистит зубки лучше, дольше и чаще вместе с детской зубной щеткой Philips Sonicare for Kids))) ⠀

Плюсы

Звуковая щётка удаляет на 75% больше налёта, чем обычные зубные щетки.Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста. К щётке идут весёлые стикеры-наклейки, которые ребёнок может переклеивать и менять внешний вид своей щетки.

Минусы

Не нашла))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6352/42 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6352/42 Электрическая звуковая зубная щетка

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      Примечания

      1. по данным, полученным в процессе опроса родителей; по сравнению с использованием только зубной щетки

      2. по сравнению с обычной зубной щеткой

      3. при использовании дважды в день в течение двух минут

      4. по данным, полученным в процессе опроса стоматологов с детьми в возрасте 4–10 лет в США