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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Зубная щетка на аккумуляторах
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HX9917/88
HX992W
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Все (17)
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
Как включить или выключить датчик давления на щетке Sonicare?
Можно ли синхронизировать приложение Sonicare с Apple Health?
Какая насадка подойдет для моей зубной щетки Sonicare?
Можно ли заменить аккумулятор в зубной щетке Sonicare?
Optimal WhiteЧистящие насадки, набор из 4 штук
Premium Plaque DefenceЧистящие насадки, набор из 4 штук
Premium Gum CareЧистящие насадки, набор из 4 штук
Premium All-in-OneЧистящие насадки, набор из 4 штук
Philips SonicareДорожный зарядный чехол
Premium All-in-OneЧистящие насадки, набор из 2 штук
Optimal WhiteЧистящие насадки, набор из 2 штук
Premium Plaque DefenceЧистящие насадки, набор из 2 штук
Premium Gum CareЧистящие насадки, набор из 2 штук
Сложно устанавливать или снимать чистящую насадку.
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Щетка Sonicare не вибрирует
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
Щетка Sonicare перестала заряжаться
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