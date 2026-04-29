КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Зубная щетка на аккумуляторах

Поддержка

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Зубная щетка на аккумуляторах

HX9917/88

HX992W

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Зубная щетка на аккумуляторах

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Руководство пользователя

  • PDF файл, 8.3 MB
  • 28 August 2024

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 695.2 kB
  • 29 June 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь