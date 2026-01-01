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Больше не доступен
MC235B/12
Уникальный стиль, великолепный звук, настенный монтаж
Ультрамодный привлекательный дизайн, прогрессивные и уникальные разработки. MC235B также имеет динамичное звучание, нарядный корпус и может монтироваться на стену.
воспроизведение компакт-диска
возможность настенного монтажа
Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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