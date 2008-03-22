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    • Сверхплоский настенный кинотеатр Сверхплоский настенный кинотеатр Сверхплоский настенный кинотеатр

      Микротеатр

      MCD289/12

      Сверхплоский настенный кинотеатр

      MCD289 позволяет улучшить качество просмотра фильмов и прослушивания музыки. Цифровой беспроводной сабвуфер обеспечивает лёгкость и простоту установки. Устройство проигрывает данные с DVD, DivX, USB и других носителей. В упаковку входит подставка. Возможно крепление на стену.

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      Сверхплоский настенный кинотеатр

      благодаря беспроводному сабвуферу

      Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

      Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

      Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

      Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот

      Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот

      Цифровой беспроводной сабвуфер обеспечивают более эффективное воспроизведение низких частот. В результате — мощное воспроизведение глубоких басов с минимальным искажением.

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

      Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

      12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

      Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

      Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

      Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

      Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

      Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

      Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

      Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

      • Звук

        Выходная мощность
        2x20 Вт RMS+ 60 Вт
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        Полная мощность 100 Вт (RMS)
        Улучшение звука
        • Цифровое управление звуком 4 режима
        • Динамическое усиление басов
        • Тонкомпенсация
        • Цифровой усилитель класса "D"
        Звуковая система
        Dolby Digital

      • Громкоговорители

        Основная АС
        • Акустическая система Bass Reflex
        • 3" НЧ-динамик
        Тип сабвуфера
        Активный

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Вход Aux
        3,5 мм
        Другие подключения
        • Антенна FM
        • Цифровой коаксиальный аудиовыход
        • Выход А/В
        Видеовыход — аналоговый
        • S-Video (типа Hosiden)
        • Компонентный Y Pb Pr (cinch)
        Наушники
        3,5 мм

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автосохранение
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Сохранение радиостанций
        20
        RDS
        • Название станции
        • Установка часов по сигналам RDS
        • Тип программы
        • Радиотекст

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Таймер отключения
        • Звуковой сигнал с радио
        • Сигнал USB
        Тип дисплея
        Дисплей VFD
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Португальский
        • Испанский
        • Голландский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Шведский
        • Турецкий
        Часы
        На главном дисплее
        Режим ожидания Eco Power
        1 ватт
        Индикация
        Режим приглушения
        Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.
        Возможность крепления на стену

      • Мощность

        Источник питания
        • 110-240 В
        • 50/60 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Антенна FM
        • Аудио/видео кабель
        • Адаптер Scart
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        Краткое руководство пользователя
        Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
        Пульт ДУ
        47-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
        Инструкция по эксплуатации
        16 языков

      • Размеры

        Глубина упаковки
        224  миллиметра
        Ширина устройства
        200  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        8  кг
        Высота упаковки
        368  миллиметра
        Высота устройства
        250  миллиметра
        Ширина упаковки
        480  миллиметра
        Глубина устройства
        110  миллиметра
        Глубина основной АС
        33  миллиметра
        Ширина основной АС
        140  миллиметра
        Высота основной АС
        220  миллиметра
        Глубина сабвуфера
        302  миллиметра
        Высота сабвуфера
        197  миллиметра
        Ширина сабвуфера
        170  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • Повторить / одна / все / программа
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Программирование 20 дорожек
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Поддержка меток ID3
        Да
        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Вперемешку
        • Стоп
        Тип загрузчика
        Щелевой

      • Воспроизведение фотоснимков

        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Поддерживаемые медианосители
        • Компакт-диск с изображениями
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        Улучшение изображения
        Демонстрация слайдов с воспр. MP3

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DivX
        • DVD-Video
        • Video CD/SVCD
        • Компакт-диск с изображениями
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • PBC
        • Увеличить
        • Ограничение на просмотр
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Замедленное движение
        • Возобновление воспроизведения с места остановки
        Регион DVD-дисков
        2
        Тип загрузчика
        Щелевой

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Антенна FM
      • Аудио/видео кабель
      • Адаптер Scart
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Badge-D2C

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