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Больше не доступен
MCM1115/51
Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Насладитесь фантастическим качеством звука с компактной и стильной классической музыкальной микросистемой Philips. Насыщенное звучание любимой музыки в формате MP3 с компакт дисков и устройств USB благодаря динамическому усилению НЧ.
CD, MP3-CD, USB, FM
18 Вт макс.
Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
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