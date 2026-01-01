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Больше не доступен

Классическая акустическая микросистема

MCM1115/51

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Насладитесь фантастическим качеством звука с компактной и стильной классической музыкальной микросистемой Philips. Насыщенное звучание любимой музыки в формате MP3 с компакт дисков и устройств USB благодаря динамическому усилению НЧ.

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Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 18 Вт макс.

Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Технические характеристики

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