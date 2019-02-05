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  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры
  • Четкие линии и контуры

Multigroom series 1000Точный стайлер для бороды

MG1100/16

4.8
| (24) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Четкие линии и контуры
С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий.
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+ Дополнительный сервис

Бритье, подравнивание и моделирование

Четкие линии и контуры

  • Компактный триммер DualCut

  • Насадка для проработки деталей

  • Можно промывать под водой, батарея AA

  • 3 гребня для точного подравнивания

Триммер для создания контура: ваш уникальный образ

Триммер для создания контура: ваш уникальный образ

С помощью компактного триммера 21 мм вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.

Технологии DualCut: более острые лезвия* для идеально четких линий

Технологии DualCut: более острые лезвия* для идеально четких линий

Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения.

Бритва для создания четких линий и контуров

Бритва для создания четких линий и контуров

Безопасная бритва с сеткой для создания контура (21 мм) позволяет более точно обрабатывать сложные участки по сравнению с обычным лезвием. Гладкое бритье даже на труднодоступных участках.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

24

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3
2

05/02/2019

Україна

Україна

Всё супер

Доволен приобретением этого триммера Компактный и очень удобный

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 1000 MG1100/16 Точный стайлер для бороды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 1000 MG1100/16 Точный стайлер для бороды

19/04/2025

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))

Плюсы

Універсальність та надійність.

Минусы

Нема.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

10/10/2023

Україна

Україна

Неймовірна якість

Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.

Плюсы

Якість, надійність, ціна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

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      Примечания

      1. по сравнению с предыдущей моделью Philips