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Компактный триммер DualCut
Насадка для проработки деталей
Можно промывать под водой, батарея AA
3 гребня для точного подравнивания
С помощью компактного триммера 21 мм вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения.
Безопасная бритва с сеткой для создания контура (21 мм) позволяет более точно обрабатывать сложные участки по сравнению с обычным лезвием. Гладкое бритье даже на труднодоступных участках.
4.8
из 5
24
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Oleg
05/02/2019
Україна
Всё супер
Доволен приобретением этого триммера Компактный и очень удобный
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 1000 MG1100/16 Точный стайлер для бороды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 1000 MG1100/16 Точный стайлер для бороды
Shumadghek
19/04/2025
Україна
Чудовий виріб!
Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))
Плюсы
Універсальність та надійність.
Минусы
Нема.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
nvfermi
10/10/2023
Україна
Неймовірна якість
Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.
Плюсы
Якість, надійність, ціна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
по сравнению с предыдущей моделью Philips