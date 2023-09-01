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Универсальный комплект стайлера
Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальный комплект стайлера
Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа. Узнать обо всех преимуществах
Универсальный комплект стайлера
Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальный комплект стайлера
Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа. Узнать обо всех преимуществах
Серия 9000
Итого:
Запатентованный гребень триммера предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм, обеспечивая равномерное подравнивание волос до нужной длины.
Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.
Лезвия триммера из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.
Этот универсальный набор стайлера предназначен для разнообразного ухода за волосами: надежный триммер обеспечит точное и мощное подравнивание волос на лице, голове и теле, а OneBlade благодаря уникальной технологии идеально подойдет для подравнивания и бритья волос любой длины на лице.
С системой разных насадок для триммера вы можете выбирать установки длины от 0,5 до 20 мм для создания желаемого образа в домашних условиях.
С комфортом брейте волосы на теле с отдельной насадкой для бритья. Уникальная система защитных насадок для кожи поможет обезопасить чувствительные участки при бритье до длины 0,5 мм. Также можно подравнивать волосы на теле с помощью двух насадок-гребней.
Насадка-триммер для носа и ушей позволяет быстро и безопасно удалять волосы из носа и ушей. Легко подравнивайте контуры бровей с отдельной насадкой-гребнем для бровей.
Быстрый режущий элемент (6000 срезаний в минуту) позволит срезать даже самые длинные волоски, а скользящее покрытие и закругленные кончики защитят кожу для комфортного создания образа и бритья бороды. Убирайте волосы с щек, подбородка и шеи для поддержания выбранного образа с бородой.
Мощный литий-ионный аккумулятор триммера обеспечит до 120 минут работы с быстрой 5-минутной зарядкой для максимальной долговечности и мощности. OneBlade предлагает до 30 минут работы — этого будет более чем достаточно для бритья и подравнивания бороды.
Индикатор заряда аккумулятора позволяет отслеживать текущий заряд аккумулятора: низкий, минимальный, идет зарядка или полный. Вы никогда не останетесь с наполовину выбритой бородой из-за того, что аккумулятор триммера внезапно разрядился.
Весь комплект стайлера защищен от воздействия влаги, и вы сможете с комфортом использовать эти устройства в душе и легко очищать их проточной водой.
Триммер и OneBlade удобны в использовании благодаря эргономичной прорезиненной ручке для комфортного хвата.
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
Универсальный стайлер
Точное подравнивание
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