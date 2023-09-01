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    All-in-One Trimmer

    Серия 9000

    MG9530/15
    Общая оценка / 5
    • Универсальный комплект стайлера Универсальный комплект стайлера Универсальный комплект стайлера
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      All-in-One Trimmer Серия 9000

      MG9530/15
      Общая оценка / 5

      Универсальный комплект стайлера

      Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа. Узнать обо всех преимуществах

      All-in-One Trimmer Серия 9000

      Универсальный комплект стайлера

      Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа. Узнать обо всех преимуществах

      Универсальный комплект стайлера

      Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа. Узнать обо всех преимуществах

      All-in-One Trimmer Серия 9000

      Универсальный комплект стайлера

      Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа. Узнать обо всех преимуществах

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        All-in-One Trimmer

        All-in-One Trimmer

        Серия 9000

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        Итого:

        Универсальный комплект стайлера

        Точное подравнивание контуров и удобное бритье

        • Универсальный набор стайлера
        • 13 в 1: лицо, голова и тело
        • Высокоточный гребень триммера
        • Уникальная технология OneBlade
        Равномерное подравнивание за один проход

        Равномерное подравнивание за один проход

        Запатентованный гребень триммера предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм, обеспечивая равномерное подравнивание волос до нужной длины.

        Триммер, который адаптируется к вашей бороде

        Триммер, который адаптируется к вашей бороде

        Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.

        Долговечность, мощность и точный результат

        Долговечность, мощность и точный результат

        Лезвия триммера из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.

        Идеальный уход для лица, волос и тела

        Идеальный уход для лица, волос и тела

        Этот универсальный набор стайлера предназначен для разнообразного ухода за волосами: надежный триммер обеспечит точное и мощное подравнивание волос на лице, голове и теле, а OneBlade благодаря уникальной технологии идеально подойдет для подравнивания и бритья волос любой длины на лице.

        Стрижка в домашних условиях

        Стрижка в домашних условиях

        С системой разных насадок для триммера вы можете выбирать установки длины от 0,5 до 20 мм для создания желаемого образа в домашних условиях.

        Забудьте о волосах на теле

        Забудьте о волосах на теле

        С комфортом брейте волосы на теле с отдельной насадкой для бритья. Уникальная система защитных насадок для кожи поможет обезопасить чувствительные участки при бритье до длины 0,5 мм. Также можно подравнивать волосы на теле с помощью двух насадок-гребней.

        Максимально точные контуры

        Максимально точные контуры

        Насадка-триммер для носа и ушей позволяет быстро и безопасно удалять волосы из носа и ушей. Легко подравнивайте контуры бровей с отдельной насадкой-гребнем для бровей.

        OneBlade для четких линий и контуров

        OneBlade для четких линий и контуров

        Быстрый режущий элемент (6000 срезаний в минуту) позволит срезать даже самые длинные волоски, а скользящее покрытие и закругленные кончики защитят кожу для комфортного создания образа и бритья бороды. Убирайте волосы с щек, подбородка и шеи для поддержания выбранного образа с бородой.

        4 недели работы триммера без подзарядки*

        4 недели работы триммера без подзарядки*

        Мощный литий-ионный аккумулятор триммера обеспечит до 120 минут работы с быстрой 5-минутной зарядкой для максимальной долговечности и мощности. OneBlade предлагает до 30 минут работы — этого будет более чем достаточно для бритья и подравнивания бороды.

        Легко отслеживайте заряд аккумулятора

        Легко отслеживайте заряд аккумулятора

        Индикатор заряда аккумулятора позволяет отслеживать текущий заряд аккумулятора: низкий, минимальный, идет зарядка или полный. Вы никогда не останетесь с наполовину выбритой бородой из-за того, что аккумулятор триммера внезапно разрядился.

        Влагостойкость для удобного использования и очистки

        Влагостойкость для удобного использования и очистки

        Весь комплект стайлера защищен от воздействия влаги, и вы сможете с комфортом использовать эти устройства в душе и легко очищать их проточной водой.

        Удобный хват и управление

        Удобный хват и управление

        Триммер и OneBlade удобны в использовании благодаря эргономичной прорезиненной ручке для комфортного хвата.

        • Мощность

          Зарядка
          • 60 минут (триммер)
          • 8 часов (OneBlade)
          • Быстрая зарядка за 5 минут (триммер)
          Тип элемента питания
          • Литий-ионный (триммер)
          • Никель-металл-гидридный (OneBlade)
          Время работы
          • До 120 минут (триммер)
          • До 30 минут (OneBlade)
          Способ подзарядки
          USB-A (без адаптера в комплекте)
          Максимальная потребляемая мощность
          5 Вт
          Входное напряжение
          5 В

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичная прорезиненная рукоятка

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Удобство использования

          Не нуждается в обслуживании
          Лезвия не требуют смазки
          Дисплей
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора (триммер)
          • Индикатор полного заряда аккумулятора (триммер)
          • Индикатор зарядки аккумулятора (триммер и OneBlade)
          Сухое и влажное бритье
          Полностью водонепроницаемый
          При работе
          Питание только от аккумулятора

        • Универсальный стайлер

          Насадки для стайлинга
          • Стальной триммер
          • Триммер для носа и ушей
          • Бритва для тела с системой защиты кожи
          • Ручка OneBlade
          • Лезвие OneBlade
          • Высокоточный гребень триммера
          • Регулируемый гребень 3–7 мм
          • Регулируемый гребень 9–13 мм
          • Регулируемый гребень 16–20 мм
          • 2 гребня для тела
          • Гребень для бровей
          Аксессуары
          • Большой мягкий чехол с молнией
          • Щеточка для чистки
          • USB-A (адаптер не входит в комплект)
          • Защитная насадка для лезвия OneBlade
          Кол-во насадок (#)
          13

        • Точное подравнивание

          Высококлассное моделирование
          • Самозатачивающиеся лезвия из стали
          • Технология BeardSense
          • Технология OneBlade
          Точное подравнивание
          Высокоточный гребень триммера
          Установки длины
          27 (0,2–20 мм)
          Шаг насадки
          До 0,2 мм

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • На основании 2–3 сеансов подравнивания волос на лице в неделю, со средней длительностью сеанса 11,5 мин

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            Оплата при получении товара  

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            О Philips
            Контакты

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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