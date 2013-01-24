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"12 в 1", для волос на голове, лице и теле
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Самозатачивающиеся металлические лезвия долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.
Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Этот универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице, голове и теле.
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.
2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень (3–7 мм), 2 гребня для волос (9, 12 мм) и 1 гребень для тела OneBlade (3 мм)
Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!
Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.
Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.
Энергоэффективный литийионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после каждого часа полной зарядки. Быстрая 5-минутная зарядка гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.
Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.
Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.
Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Создайте свой стиль
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