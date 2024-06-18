Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Любимый вкус без лишних хлопот Любимый вкус без лишних хлопот Любимый вкус без лишних хлопот
    • Play Pause

      Серия 1000 Аэрогриль серии 1000, 4,2 л

      NA120/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Любимый вкус без лишних хлопот

      С хрустящей корочкой снаружи и нежные внутри. Уникальная технология RapidAir сэкономит время и электричество, не жертвуя вкусом блюд. Просто выберите нужное время и температуру, чтобы наслаждаться вкусными и полезными блюдами и закусками уже через 15 минут.

      Узнать обо всех преимуществах

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Смотреть все аксессуары
      этот продукт
      - {discount-value}

      итого

      recurring payment

      Любимый вкус без лишних хлопот

      • Удобство использования
      • Экономия времени и энергии
      • Меньше масла
      • Регулируемые время и температура
      Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*

      Теперь вы сможете готовить вкусные и полезные блюда фактически без масла.

      12 режимов приготовления в одном удобном приборе

      Жарка, выпекание, гриль, обжаривание и не только. Выбирайте время и температуру вручную или используйте предустановки — вам доступно 12 автоматических режимов, включая быстрый подогрев, размораживание и сушку.

      Вкусные рецепты для вашего аэрогриля в нашем приложении HomeID

      Откройте для себя тысячи бесплатных рецептов и настроек аэрогриля. 93 % пользователей говорят, что с HomeID приготовление стало проще**.

      Простая и быстрая очистка

      Сэкономьте время на очистке благодаря антипригарной емкости StarPlate и противню, которые можно мыть в посудомоечной машине.

      Емкости 4,2 литра хватит на большие порции закусок и гарниров

      Компактный дизайн позволит легко найти для него место в кухне любого размера. В противень емкостью 4,2 литра можно загрузить до 500 г картофеля фри, 6 куриных ножек или 500 г овощей.

      Экономьте время и электроэнергию

      Готовьте на 50 % быстрее и оцените на 70 % меньше расходов на электричество при приготовлении с аэрогрилем Philips вместо духового шкафа***.

      Вкусная корочка с технологией RapidAir

      Блюда с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла. Технология RapidAir и уникальный дизайн Starfish обеспечивают оптимальный воздухопоток для быстрого приготовления вкусных блюд.

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай

      • Технические характеристики

        Мощность
        1500 Вт
        Напряжение
        220 - 240 В
        Частота
        50–60 Гц
        Кол-во в упаковке
        1
        Аккумулятор
        Нет

      • Общие характеристики

        Основной материал
        Пластик
        Дополнительный материал
        Металл
        Емкость
        4,2 л
        Термостойкость
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Прозрачная крышка
        Нет
        Интерфейс
        Аналоговые
        Длина шнура
        0,8 м
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Функция поддержания температуры
        Нет
        Программы
        12
        Количество корзин
        1
        Съемная корзина
        Да
        Таймер
        Да
        Пульт ДУ
        Нет
        Подключение к Интернету
        Нет
        Технология
        Технология Rapid Air
        Встроенный переключатель питания
        Нет
        Автоматическое отключение
        Да
        Регулируемый термостат
        Да
        Индикатор зарядки
        Нет
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Индикатор температуры
        Нет
        Отсек с термоизолированными стенками
        Да
        Максимальная температура (°C)
        200
        Связанные аксессуары 1
        HD9926/00 набор для гриля
        Связанные аксессуары 2
        HD9925/01 Комплект для выпечки
        Связанные аксессуары 3
        Комплект для гриля
        Антипригарное покрытие
        Да
        Гарантия
        2
        Одиночная или двойная корзина
        Одиночная корзина
        Подключения
        Без подключения по сети

      • Вес и размеры

        Длина изделия
        273 мм
        Ширина изделия
        368 мм
        Высота изделия
        293 мм
        Вес продукта
        3,3 кг
        Габариты изделия
        273 x 368 x 293 мм
        Длина упаковки
        330 мм
        Ширина упаковки
        330 мм
        Высота упаковки
        328 мм
        Вес в упаковке
        4,31 кг
        Размеры упаковки
        330x330x328 мм

      • Срок службы

        Чехол
        90% переработанных материалов
        Инструкция по эксплуатации
        100 % переработанной бумаги

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
      Clippin

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • *По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.
      • **Опрос среди пользователей HomeID, 6000 участников, 2021 год.
      • ***Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.