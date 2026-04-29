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Серия 1000 Аэрогриль с двумя корзинами
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Все (14)
Почему аэрогриль Philips издает звуковые сигналы во время приготовления?
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Запах пластика от аэрогриля Philips
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?
Аксессуар для аэрогриля 6,2 лКомплект для гриля
Аксессуар для аэрогриля 3,2 и 4,2 лКомплект для гриля
Аксессуар для аэрогриля 8,3 лРазделитель на 3 отсека
Аксессуар для аэрогриляФорма для выпечки XXL
Аксессуар для аэрогриля
Аксессуар для аэрогриляФорма для выпечки L
Индикатор на кнопке включения/выключения не гаснет
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