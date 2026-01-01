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Больше не доступен

Оригинальное мини-радио

OR2000B/12

Стильное оригинальное мини-радио

Это оригинальное мини-радио Philips привнесет веселую нотку в нашу жизнь. Уникальный ретродизайн, акустическая система Bass Reflex для мощных басов, большой регулятор с подсветкой помогут вам легко настроить любимую радиостанцию.

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Стильное оригинальное мини-радио

  • FM/MW

  • Аудиовход

  • 3 Вт

Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Аналоговая настройка на FM/СВ

Аналоговая настройка на FM/СВ

Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное мини-радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "BF 102 U". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

Технические характеристики

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