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Больше не доступен
OR2000B/12
Стильное оригинальное мини-радио
Это оригинальное мини-радио Philips привнесет веселую нотку в нашу жизнь. Уникальный ретродизайн, акустическая система Bass Reflex для мощных басов, большой регулятор с подсветкой помогут вам легко настроить любимую радиостанцию.
FM/MW
Аудиовход
3 Вт
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное мини-радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "BF 102 U". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.
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