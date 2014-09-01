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Оригинальное мини-радио

OR2000B/12
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  • Стильное оригинальное мини-радио Стильное оригинальное мини-радио Стильное оригинальное мини-радио
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    Оригинальное мини-радио

    OR2000B/12
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      Оригинальное мини-радио

      Оригинальное мини-радио

      Итого:

      Стильное оригинальное мини-радио

      • FM/MW
      • Аудиовход
      • 3 Вт
      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Аналоговая настройка на FM/СВ

      Аналоговая настройка на FM/СВ

      Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

      По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное мини-радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "BF 102 U". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

      • Тюнер/прием/передача

        Аналоговая настройка
        Да
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ
        Диапазон частот [FM]
        87,5–108  МГц
        Диапазон частот [MW]
        531–1,602  кГц

      • Звук

        Звуковая система
        Моно
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)

      • Громкоговорители

        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex
        Встроенные АС
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      • Подключения

        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока
        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50 Гц

      • Размеры

        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        336 x 158 x 183 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        245 x 123 x 122  миллиметра
        Вес продукта
        1,33  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантия
        Гарантийная карточка

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