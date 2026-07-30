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  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка
  • Самостоятельная стрижка

Больше не доступен

Машинка для самостоятельной стрижки волос

QC5170/00

Самостоятельная стрижка
Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Благодаря вращающейся на 180 ° головке и удобной конструкции машинка повторяет контуры головы и гарантирует идеальный результат даже на труднодоступных участках. Простое решение для самостоятельного подравнивания волос!
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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Даже на труднодоступных участках

Самостоятельная стрижка

  • Вращающийся на 180 ° режущий блок

Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

Удобная ручка для контроля над процессом стрижки

Удобная ручка для контроля над процессом стрижки

Конструкция изделия гарантиреует удобный захват для контроля над процессом и позволяет с легкостью управлять прибором

Дополнительная мощность аккумулятора позволяет легко срезать волоски любого типа

Дополнительная мощность аккумулятора позволяет легко срезать волоски любого типа

Дополнительная мощность аккумулятора обеспечивает превосходное качество работы и срезание даже самых жестких волос

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 