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Машинка для самостоятельной стрижки волос

QC5170/00
Общая оценка / 5
  • Самостоятельная стрижка Самостоятельная стрижка Самостоятельная стрижка
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    Машинка для самостоятельной стрижки волос

    QC5170/00
    Общая оценка / 5

    Самостоятельная стрижка

    Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Благодаря вращающейся на 180 ° головке и удобной конструкции машинка повторяет контуры головы и гарантирует идеальный результат даже на труднодоступных участках. Простое решение для самостоятельного подравнивания волос! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Машинка для самостоятельной стрижки волос

    Самостоятельная стрижка

    Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Благодаря вращающейся на 180 ° головке и удобной конструкции машинка повторяет контуры головы и гарантирует идеальный результат даже на труднодоступных участках. Простое решение для самостоятельного подравнивания волос! Узнать обо всех преимуществах

    Самостоятельная стрижка

    Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Благодаря вращающейся на 180 ° головке и удобной конструкции машинка повторяет контуры головы и гарантирует идеальный результат даже на труднодоступных участках. Простое решение для самостоятельного подравнивания волос! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Машинка для самостоятельной стрижки волос

    Самостоятельная стрижка

    Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Благодаря вращающейся на 180 ° головке и удобной конструкции машинка повторяет контуры головы и гарантирует идеальный результат даже на труднодоступных участках. Простое решение для самостоятельного подравнивания волос! Узнать обо всех преимуществах

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      Самостоятельная стрижка

      Даже на труднодоступных участках

      • Вращающийся на 180 ° режущий блок
      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

      Удобная ручка для контроля над процессом стрижки

      Удобная ручка для контроля над процессом стрижки

      Конструкция изделия гарантиреует удобный захват для контроля над процессом и позволяет с легкостью управлять прибором

      Дополнительная мощность аккумулятора позволяет легко срезать волоски любого типа

      Дополнительная мощность аккумулятора позволяет легко срезать волоски любого типа

      Дополнительная мощность аккумулятора обеспечивает превосходное качество работы и срезание даже самых жестких волос

      Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

      Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

      Создавайте любой стиль аккуратно и точно.

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали обеспечивает точность и аккуратность контуров при каждой стрижке.

      10 безопасных настроек длины до 21 мм

      10 безопасных настроек длины до 21 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Вращающаяся на 180° головка для стрижки на труднодоступных участках

      Вращающаяся на 180° головка для стрижки на труднодоступных участках

      Вращающаяся на 180° головка делает комфортным процесс стрижки даже на затылке

      Технические характеристики

      • Бреющая система

        Ширина ножа
        41  миллиметра
        Количество настроек длины
        10
        Диапазон настроек длины
        до 21  миллиметра
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 2  миллиметра
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да
        Тип гребня
        Гибкость головки

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
        Да

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        60 минут
        Использование
        Проводной/беспроводной

      • Дизайн

        Отделка
        Хромированный корпус
        форма
        Эргономичная

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Узкий триммер
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • зарядное устройство
      • Щеточка для чистки

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