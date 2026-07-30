Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
QC5170/00
Вращающийся на 180 ° режущий блок
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Конструкция изделия гарантиреует удобный захват для контроля над процессом и позволяет с легкостью управлять прибором
Дополнительная мощность аккумулятора обеспечивает превосходное качество работы и срезание даже самых жестких волос
Отзывы
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году