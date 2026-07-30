Самостоятельная стрижка

Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Благодаря вращающейся на 180 ° головке и удобной конструкции машинка повторяет контуры головы и гарантирует идеальный результат даже на труднодоступных участках. Простое решение для самостоятельного подравнивания волос!