Лучшая бритва от номера 1 в мире!

Электробритва Philips arcitec RQ1050 разработана для мужчин, которые привыкли к самому лучшему: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее.