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  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!

Больше не доступен

arcitecЭлектробритва

RQ1060/20

1 награда

Лучшая бритва от номера 1 в мире!
Электробритва Philips arcitec RQ1060 разработана для мужчин, которые хотят только самого лучшего: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Идеально чистое бритье, даже на сложных участках

Лучшая бритва от номера 1 в мире!

  • С зеркальным дисплеем

Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

Технология Lift & Cut®

Технология Lift & Cut®

Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

Технические характеристики

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Награды

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 