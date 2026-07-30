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Больше не доступен
RQ1155/16
DualPrecision и GyroFlex 2D
1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
Компактный триммер и чехол
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье как длинных волос, так и щетины: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия сбривают короткую щетину.
Встроенная система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Система повторения контуров GyroFlex 2D адаптируется к особенностям вашего лица, снижая давление и раздражение кожи и обеспечивая гладкое бритье.
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.