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Больше не доступен
DualPrecision и GyroFlex 2D
1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
Стайлер для бороды и чехол
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье как длинных волос, так и щетины: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия сбривают короткую щетину.
Встроенная система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Система повторения контуров GyroFlex 2D адаптируется к особенностям вашего лица, снижая давление и раздражение кожи и обеспечивая гладкое бритье.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
lastivan
01/04/2019
Україна
Дана бритва повністю задовільняє усі потреби
До бритви фірми Philips користувався різними бритвами і ручними і електричними інших фірм. Але комфорт і задоволення під час бриття відчув лише після першого використання Philips. Акумулятор чудово тримає вже 7 рік. Наступна бритва буде тільки цієї фірми. Дякую Вам за якісні технології.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.