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Больше не доступен
Исключительное впечатление от бритья
Philips SensoTouch 3D RQ1250CC — наша самая совершенная на сегодня электробритва, обеспечивающая непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур лица и сбривает все волоски всего за несколько движений с помощью головок UltraTrack.
UltraTrack и GyroFlex 3D
1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
Компактный триммер
Система очистки Jet Clean
Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.
Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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4.6
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Mewtwo
28/07/2020
Україна
Отличная бритва за свои деньги!
Уже 6 лет пользуюсь этой бритвой. И более 15 лет бритвами компании. Лучший продукт за свои деньги что у меня был!
Плюсы
Отличный функционал. Потрясающая надежность!
Минусы
Хорошее дешевым не бывает…
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата пользования 2018-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата пользования 2018-07-28
kucher80
04/07/2019
Україна
Дорогие кассеты!
По началу был очень доволен,аккумулятор держи очень долго,дизайн отличный,бреет хорошо, но как стал вопрос замены кассеты был неприятно удивлен стоимостью.Хотя
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Kompot
01/04/2019
Україна
Отличная бритва
Отличная бритва, пользуюсь на протяжении 5 лет. Хорошее качество сборки. Отдичный дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.